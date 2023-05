规模仅次于首发阵容，苹果 Apple Arcade 上线 20 款新游

IT之家 5 月 5 日消息,苹果游戏服务 Apple Arcade 本周引入大规模更新,为玩家带来《TMNT Splintered Fate》、《WHAT THE CAR?》、《Cityscapes:Sim builder》和《Temple Run+》等 20 款游戏。

苹果游戏服务 Apple Arcade 通常每周定期推出 1-2 款游戏,目前游戏库数量已超过 200 款。苹果本次一口气推出 20 款游戏,更新规模仅次于该服务上线首发 30 款游戏。

IT之家注:已经订阅 Apple Arcade 的玩家可以前往 App Store > Arcade > 滑动到最底部 > 查看所有游戏,来寻找本次推出的 20 款新游。

《TMNT Splintered Fate》

本作是由 Paramount 开发,这系列近 40 年来都是以其独特的动作、幽默和角色的个性吸引着观众。

忍者神龟 4 兄弟莱昂纳多、米开朗基罗、多纳泰罗和拉斐尔将会在本作登场,他们的独特攻击与随机化的动力装置相结合,带来有趣的玩法。

《Disney SpellStruck》

本作是由 Artist Arcade 与 Words with Friends 共同开发,这是一款令人陶醉的文字游戏。与深受喜爱的迪斯尼和皮克斯人物一起踏上 Isles of Tiles 的旅程,并参加具有挑战性的交叉填字游戏。

《WHAT THE CAR?》

《WHAT THE GOLF?》和《WHAT THE BAT?》等奇特热门游戏背后的独立开发商 Triband 推出了全新的搞笑手游《WHAT THE CAR?》。

在这个搞笑的赛车冒险游戏中,玩家将扮演一辆非常规的赛车,会不断地变化特征,像是有腿、翅膀,甚至还会感冒。