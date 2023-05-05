微软发布 Windows Server vNext Build 25357 预览版

IT之家 5 月 5 日消息，微软今天面向 Canary 频道发布 Win11 更新之后，再次推出了 Windows Server Build 25357 预览版更新。

微软和以往相同，并未公布完整的更新日志，只是发布了一篇简短的博文。本次预览版更新和 Win11 Canary 频道版本同步，博文中并未提及改进，只是告知存在已知问题。

该已知问题包括：

该预览版存在一个问题：使用“wevetutil al”命令归档事件日志会导致 Windows 事件日志服务崩溃，并且归档操作失败。必须通过从管理命令行提示符处执行“Start-Service EventLog”来重新启动该服务。

IT之家注：Server 的品牌尚未更新，在预览版中仍为 Windows Server 2022。此外，微软将这些版本称为 Windows Server vNext，而不是已经上市的 Windows Server 2022。

可用下载：

18 种语言的 ISO 格式的 Windows Server LTSC 预览版，并且只有英文的 VHDX 格式。

ISO 和 VHDX 格式的 Windows Server Datacenter Azure 预览版，仅英文。

微软服务器语言和可选功能预览

密钥仅对预览版本有效：

服务器标准：MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

数据中心：2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Azure 版本不接受密钥

微软还指出，此预览版将于 2023 年 9 月 15 日到期。需要的网友可以点击这里下载该镜像。