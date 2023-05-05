生存建造游戏《虚空列车》5 月 10 日发售，支持中文、4 人联机

IT之家 5 月 5 日消息，由 HypeTrain Digital 开发、发行的生存建造游戏《虚空列车》将于 5 月 10 日开售，首周限时 9 折优惠，目前已上线 Steam 页面。该游戏可单人游玩，也可在线进行最多 4 人的联机合作，支持简体中文。感兴趣的用户可以点此进入商店页面。

IT之家附全球发售时间节点：

游戏内容介绍：

你是一名工程师，突然闯入了陌生而神秘的虚空。这个世界有着自己的历史、规则与未来。建造并升级你自己的火车，制作强力武器，与各种敌人战斗。在虚空超现实的环境中，你得设法独自一人或与好友一起活下去。

探索虚空

在这个不断变化的广袤世界中探索神秘而独特的地点。发现浮空岛屿，上面有各种谜题和危险的动物。设法穿越雷区并前往火车站。结识可爱的大眼仔，并让他们成为你火车上的一员。虚空绝不会令寻求冒险者失望。做好准备接受它的挑战吧！

建造你的火车

你可不是简单地在原有火车上扩建，而是得亲自从零开始造出来。你一开始只有一节空车厢，你得将其开发成一列像样的火车，这列火车得拥有多节车厢以及一部高级引擎。自定义你火车的外观，并往里面装入各种物件，如贮藏、工作台、装饰以及玩小游戏的桌子等。

为生存而战

虚空凶险异常，你一路上会遇到各种敌人，如普通的士兵，以及嗜血的鲨鱼。制作并自定义你的武器与装备，甩掉追逐你的敌人，在竞技场里面对一波波来袭的敌人，肃清哨站并时刻准备着为生存而战。