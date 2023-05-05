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小米 Poco 公布 2023 年 Q2 MIUI 14 推送机型：支持 F4 / GT 等 11 款

2023/5/5 11:45:01 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 软媒新友1933769华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 5 日消息，小米 Poco 最近才为旗舰机 Poco F4 推送了基于 Android 13 的 MIUI 14 更新，现在该公司宣布了 2023 年 Q2 为全球市场上的其他几款手机推送适配 MIUI 14 的计划，包括 Poco F4 GT、Poco F3、Poco X3 GT 等 11 款机型。

Poco 称，在 2023 年 Q2 全球将有 11 款智能手机收到 MIUI 14 更新，IT之家附上机型列表：

  • POCO F2 Pro

  • POCO F3

  • POCO F4

  • POCO F4 GT

  • POCO M3

  • POCO M4 5G

  • POCO M5

  • POCO X3 GT

  • POCO X3 NFC

  • POCO X3 Pro

  • POCO X4 GT

上述部分设备已经在各地收到基于 Android 13 的 MIUI 14 更新，例如，Poco F3 在今年 3 月份收到了更新，F2 Pro 不久之后收到更新；此外，印度 Poco F4 也开始运行 MIUI 14。

值得一提的是，虽然这些手机都会收到 MIUI 14，但这并不一定意味着更新将基于 Android 13。一些用户报告收到了基于 Android 12 的 MIUI 14 更新，包括 Redmi Note 12 Pro 也出现了类似情况手机，搭载了“过时”的系统。

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