小米 Poco 公布 2023 年 Q2 MIUI 14 推送机型：支持 F4 / GT 等 11 款

IT之家 5 月 5 日消息，小米 Poco 最近才为旗舰机 Poco F4 推送了基于 Android 13 的 MIUI 14 更新，现在该公司宣布了 2023 年 Q2 为全球市场上的其他几款手机推送适配 MIUI 14 的计划，包括 Poco F4 GT、Poco F3、Poco X3 GT 等 11 款机型。

Poco 称，在 2023 年 Q2 全球将有 11 款智能手机收到 MIUI 14 更新，IT之家附上机型列表：

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F4

POCO F4 GT

POCO M3

POCO M4 5G

POCO M5

POCO X3 GT

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X4 GT

上述部分设备已经在各地收到基于 Android 13 的 MIUI 14 更新，例如，Poco F3 在今年 3 月份收到了更新，F2 Pro 不久之后收到更新；此外，印度 Poco F4 也开始运行 MIUI 14。

值得一提的是，虽然这些手机都会收到 MIUI 14，但这并不一定意味着更新将基于 Android 13。一些用户报告收到了基于 Android 12 的 MIUI 14 更新，包括 Redmi Note 12 Pro 也出现了类似情况手机，搭载了“过时”的系统。