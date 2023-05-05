打篮球、多运动并不会长高，孩子的身高由基因决定

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

很多人或多或少都有些身高焦虑，可能不是对自己，很大程度上是希望自己的孩子能长得高一些。于是，这些家长想尽了各种办法，帮助自家娃长大个儿。比如，有些家长会让娃从小就练篮球，觉得打篮球能拉长身高；有些家长觉得补钙能促进骨骼生长，有助于孩子长高；还有些家长相信朴素的民间偏方，觉得在孩子小时候抻一抻腿，长大了就能长大个儿。

文 | 梅林

其实，要想让孩子以后长得高一点，首先要知道影响人的身高的因素有哪些，这样才能对症下药。

影响人类身高的因素

营养

健康状况

运动

基因

多运动不会长高？

既然已经知道了影响身高的因素，可能很多伙伴都认为，提升身高就是一蹴而就了吧。有种观点认为，运动能让孩子长得更高。但西班牙科学家的研究结果却不是这样。他们将未成年人按运动量分成若干组，并进行了数年的追踪调查，在分析了运动和身高的关系后，发现各组的身高并没有明显差别。换句话说，运动并没有让孩子长得更高。

篮球运动员长得高可能是因为他们本身身高就高于其他人，所以才被选为篮球运动员。而不是因为打篮球让自己长得更高。（图片来源：Pixabay）

而营养和健康状况，比如疾病、受伤情况等，虽然能影响孩子未来的身高，但也不是最主要的影响因素。换句话说，如果从营养和健康上入手，对于促进孩子长个儿也没太明显的效果。

总而言之，要想让孩子未来长得更高太难了。但是，事情有了转机。科学家已经发现了影响身高的关键因素。

基因决定长多高

美国波士顿儿童医院、哈佛医学院的儿科内分泌专家诺拉・伦塔尔（Nora Renthal）带领的团队以小鼠为实验材料，做了研究。他们筛选了 6 亿个小鼠软骨细胞，并用基因编辑技术敲除了一些候选细胞，观察在这些候选细胞被敲除后，软骨细胞的生长发育有什么变化。结果发现，其中 145 个基因被敲除后，小鼠软骨细胞的生长发育出现了异常，这些异常同骨骼发育不良这样的骨骼疾病类似。

骨骼长度的增加是人类身高增长的主要原因。而骨骼长度的增加主要来自长骨末端骨垢处新骨的出现。骨垢中的生长板就是由软骨细胞组成的。（图片来源：Gilo1969）

软骨是骨骼生长的主要参与者，而人类身高的增长归根结底是骨骼的生长。通过小鼠软骨细胞的研究，我们知道了基因能调节软骨细胞的生长发育，进而影响骨骼生长。那在人类细胞中，是否也有相应的基因影响软骨细胞的生长发育，进而影响骨骼生长，决定人类的身高呢？

科学家又展开了进一步的研究。通过比较这 145 个小鼠基因与对人类身高的大规模遗传学研究的结果，科学家发现与人类身高相关的基因和这 145 个小鼠基因之间存在显著重叠。也就是说，科学家现在已经精确定位了决定人类身高的基因在人类基因组中的位置 —— 它们才是人类身高最重要的决定因素。

“身高基因”有助于抗癌？

目前，科学家还不知道决定身高的基因是如何决定身高的。有观点认为，这些基因通过调控细胞增殖来决定身高。这十分有价值，数据显示，个子高的人更可能患前列腺癌、膀胱癌、肺癌和骨质疏松症，而癌症正是由癌细胞不受控制地增殖导致的，所以决定身高的基因会不会与癌细胞的繁殖有关系？弄清楚这一点，也许未来对抗癌症又会有一种更有效的方法。