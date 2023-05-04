新型基因疗法逆转猴子视力衰退，让眼睛重返年轻状态

IT之家 5 月 4 日消息，科学家研究出了一种新型的基因疗法，能够让眼睛细胞恢复到年轻的状态，从而逆转由于血液供应不足导致的视神经病变，这是一种常见的老年性眼病，会导致眼睛突然失明。这项基因疗法在非人类灵长类动物上的实验取得了成功，为治疗老年相关疾病开辟了新的可能。

这项基因疗法是由哈佛医学院和波士顿生物技术公司 Life Biosciences 联合开发的，他们在 2023 年视觉和眼科研究协会（ARVO）会议上展示了他们的成果。Life Bio 的首席科学官 Sharon Rosenzweig-Lipson 表示：“我们很高兴能够展示这些真正开创性的数据，它们进一步验证了 Life Bio 创新的细胞复苏方法。”

这种基因疗法的原理是利用四种基因 ——Oct4、Sox2、Klf4 和 c-Myc（IT之家注：统称为 OSKM 或“山中因子”，以发现它们的日本科学家命名）—— 来重新编程细胞，让它们回到胚胎期的状态，甚至可以变成干细胞。近年来，研究人员发现，他们可以用山中因子来局部重编程细胞，让它们回到成为成年细胞之后，但还没有受到老化引起的不良“表观遗传标记（epigenetic marks）”变化影响的时期。表观遗传标记是指附着在 DNA 上的化学物质，它们可以决定细胞中哪些基因是开启的（“表达”），哪些是关闭的。这些标记会随着时间而改变，所以我们年轻时开启的基因可能会随着年龄增长而关闭，反之亦然，往往这些变化会导致衰老的迹象和老年相关疾病的发生。

为了测试这种基因疗法，研究人员用激光损伤了 10 只非人类灵长类动物的眼睛，使其类似于视神经缺血性视神经病变（NAION）—— 这是一种由于视神经血液供应不足而引起的眼病，每年有约 6000 名美国人被诊断出患有这种眼病，大多数都是 50 岁以上的老年人。NAION 会导致眼睛突然、严重、通常是永久性地失明。目前还不清楚 NAION 的具体原因，也没有已知的治疗方法。研究人员用基因疗法给其中 6 只动物注射了含有三种山中因子（OSK）基因，给另外 4 只注射了对照溶液。他们设计了这种基因疗法，使得这些基因的表达可以通过给予抗生素多西环素来诱导 —— 这相当于给了他们一个开关，可以控制基因疗法的启动和停止。他们给所有的动物持续服用多西环素，进行了持续五周的实验，并定期检查它们的视网膜对光的反应，使用一种叫做“图案电视网膜图”（pERG）的客观测试方法，他们还测量了动物眼睛中健康的轴突束的数量。

结果显示，接受基因疗法的动物在 pERG 测试上表现得明显优于对照组，并且它们的健康神经束的数量也有显著的改善，研究人员表示，这些发展表明视力得到了恢复。研究共同负责人 Bruce Ksander 称，他认为这种治疗方法可以重复进行，如果需要的话，可以维持治疗效果。这项研究的结果还没有发表，但如果它们能够经受住同行评审的检验，那么在灵长类动物上的成功实验将是迄今为止最好的证据，证明局部重编程是治疗老年相关疾病的可行方法。

Rosenzweig-Lipson 说：“这种方法不仅适用于 NAION，甚至不仅适用于视觉领域，我们很高兴能够分享支持我们科学平台继续发展的数据，以解决老年相关疾病，并恢复人类健康。”