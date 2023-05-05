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下载超 62 万次，谷歌 Play 商城发现新型 Fleckpe 恶意订阅应用

2023/5/5 13:18:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 5 日消息，卡巴斯基在近日发布的报告中，表示在谷歌 Play Store 上，发现了名为“Fleckpe”的新型恶意软件。它伪装成合法应用程序，下载次数超过 620000 次。

卡巴斯基表示 Fleckpe 主要针对订阅用户，通过收取每月或者一次性订阅费用获利。卡巴斯基表示该恶意软件最早可以追溯到去年。

卡巴斯基在 Google Play 上发现了 11 个 Fleckpe 木马应用程序，这些应用程序冒充图像编辑器、照片库、高级壁纸等，IT之家附相关名称如下：

  • com.impressionism.prozs.app

  • com.picture.pictureframe

  • com.beauty.slimming.pro

  • com.beauty.camera.plus.photoeditor

  • com.microclip.vodeoeditor

  • com.gif.camera.editor

  • com.apps.camera.photos

  • com.toolbox.photoeditor

  • com.hd.h4ks.wallpaper

  • com.draw.graffiti

  • com.urox.opixe.nightcamreapro

用户安装后这些应用之后，恶意应用程序会请求访问通知内容，以捕获许多高级服务的订阅确认码。

此有效载荷负责联系威胁行为者的命令和控制 (C2) 服务器，以发送有关包括 MCC（移动国家代码）和 MNC（移动网络代码）新感染设备的基本信息。

C2 以一个网站地址作为响应，木马会在一个不可见的 Web 浏览器窗口中打开该网站地址，并为受害者订阅付费服务。

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关键词：应用程序恶意软件

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