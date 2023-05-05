2023 年《财富》中国 ESG 影响力榜公布，包含宁德时代、广汽集团、顺丰

IT之家 5 月 5 日消息，2023 年《财富》中国 ESG 影响力榜是自去年创立榜单以来第二次制榜，今年申报的公司数量比去年增加 50%，接近 100 家，其中 80% 为《财富》世界 500 强、中国 500 强或行业头部企业。

部分上榜企业：

宁德时代新能源科技股份有限公司：宁德时代全球市场份额由 2021 年的 33% 上升至 37%，2022 年运营过程产生的温室气体排放强度较前一年下降近 25%。

兴业银行股份有限公司：兴业银行在 MSCI ESG 评级中连续第四年蝉联中国银行业最高评级 A 级。截至年末，该行绿色贷款余额 6370.7 亿元，较上年末增幅达 40.34%。其中，清洁能源、水资源行业、固废处理等为重点领域。

广州汽车集团股份有限公司：广汽集团的目标是到 2050 年前实现产品全生命周期碳中和。广汽埃安计划于 2023 年建成广汽集团首个零碳工厂。广汽还在提高智能网联新能源车及节能汽车占比：广汽传祺正在全面混动化；2025 年自主品牌新能源车销量占比将达 50%；2030 年实现全集团新能源车占比 50% 的目标；此外还在开展包含氢能动力在内的替代燃料车型开发。

顺丰控股股份有限公司：顺丰累计投放新能源车辆超过 26,000 辆，覆盖 232 个城市。至 2022 年底共完成 9 个产业园区的屋面光伏电站建设，年发电量 984.3 万千瓦时；推行包装减量化、再利用、可循环、可降解。顺丰通过推广绿色包装的使用，减少碳排放约 50.6 万吨。

阿里巴巴集团控股有限公司：阿里巴巴提出碳中和行动的三项目标：不晚于 2030 年实现自身运营碳中和；不晚于 2030 年实现上下游价值链碳排放强度减半，率先实现云计算的碳中和；用 15 年时间以平台之力带动生态减碳 15 亿吨。