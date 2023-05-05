杭州亚运会《英雄联盟》《和平精英》电竞国家集训队名单公示

IT之家 5 月 5 日消息，杭州亚运会电竞英雄联盟、和平精英亚运版本项目国家集训队名单今日公示。

【杭州亚运会电子竞技（英雄联盟项目）国家集训队】

主教练：朱开

教练组成员：姬星、杨济松

候选人员（25 人）：白家浩、陈晨、陈伟、陈泽彬、邓子健、付明航、高天亮、胡嘉乐、林坚、林炜翔、刘青松、李元浩、娄运峰、骆文俊、毛安、彭立勋、史森明、田野、王光宇、闫扬威、喻文波、曾奇、赵嘉豪、赵礼杰、卓定

【杭州亚运会电子竞技（和平精英亚运版本项目）国家集训队】

主教练：李洋

教练组成员：邱天毅、肖震、杨帆、钟石

候选人员（16 人）：陈琦、陈玉萌、冯姝杰、黄灿、蒋嘉棋、林泽浩、刘云雨、马润、糜加诚、彭驭路、叶志伟、余佳鑫、张超群、张建辉、钟鸿森、朱伯承

腾讯电竞方面表示，根据国家体育总局有关指示和工作部署，及《关于第十九届杭州亚运会电子竞技项目国家集训队参赛人员推荐的相关说明》要求，综合考虑以上项目教练员及运动员近期国际大赛表现、国内联赛成绩、综合职业素养，并通过讨论审核，报国家体育总局体育信息中心备案后，择优推荐杭州亚运会电子竞技（英雄联盟、和平精英亚运版本项目）国家集训队名单，现对该名单进行公示，其他项目将在后续陆续公布。

IT之家附杭州亚运会电竞英雄联盟、和平精英亚运版本项目国家集训队阵容如下：