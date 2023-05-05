原子朋克硬科幻游戏《无敌号》上架 Steam 试玩，改编自莱姆同名小说

IT之家 5 月 5 日消息，原子朋克硬科幻游戏《无敌号》今日在 Steam 平台推出限时试玩 Demo，可在 5 月 5 日至 11 日期间免费体验（点此查看）。

《无敌号》是一款单人科幻动作冒险游戏，改编自波兰科幻大师斯坦尼斯瓦夫・莱姆的同名原著（豆瓣评分 8.0），支持简体中文。

游戏介绍称：“在《无敌号》中重新思考人类的自身地位，在斯坦尼斯瓦夫・莱姆设想的硬科幻世界中踏上跌宕起伏的冒险之旅。扮演科学家明思娜探索神秘星球瑞吉斯 3 号，借助原子朋克美学风格的神奇工具搜寻失踪的船员并面对难以想象的威胁。在这个由科学驱动的哲学叩问之中，做出你的选择。”

IT之家查询 Steam 页面获悉，《无敌号》的最低配置要求 GTX 1060 显卡和 16GB 内存。

《无敌号》计划于 2023 年内登陆 PS5、XSX、PC 平台，感兴趣的IT之家小伙伴可以先加入愿望单。

游戏介绍：

玩家将扮演才华过人而且心灵手巧的天体生物学家明思娜。因为深陷太空竞赛之中，你和你的船员们降落在了瑞吉斯 3 号这颗神秘星球的表面。原本的科研探索之旅迅速沦为了寻找失踪同伴的搜救任务。寻找生死未卜的船员，你所做的每一次决定都将带来前所未有的危险。

置身于光怪陆离的异域星球，在这段跨越星辰的哲学叩问中见证难以想象的科学奇观。将找到的失落信息汇报给领航员，他的声音将指引你克服重重困境。

人类有史以来最庞大的危险将让你猝不及防。在危难关头，你将被迫重新看待人类本身的雄心壮志与偏见自大。勇敢前进吧，做出选择并追查不解之谜…… 但是记住：永远不要低估生命的进化中所蕴含的巧夺天工与残酷本质。

机器还是人类…… 决定是否要为瑞吉斯 3 号这颗星球上的诡异生物驻足，又如何与它们交涉。朋友？伙伴？敌人？在降落至这颗星球之前，你从来没有质疑过这几个简单的词语所代表的的含义。

沉浸于独特的原子朋克美学氛围之中，利用测距仪或者是跟踪器等五花八门的神奇工具，驾驶载具跨越震撼人心的异星地表。投身于复古未来风格的另一个时间线中，使用手头的模拟信号时代科技体验真实互动。

旨在向享誉盛名的波兰硬科幻作家 / 未来学家斯坦尼斯瓦夫・莱姆的著作《无敌号》致敬，《无敌号》是脱胎于为后世留下深远影响的标志性小说的第一人称游戏。

苍穹浩瀚间不乏有类似瑞吉斯 3 号的存在，这些地方尚未准备好迎接人类，我们也尚未准备好见证它们的身影。但即使这样，我们的飞船依旧义无反顾地开往了目的地：在那个星图上的黑点，我们的故事与命运将交织在一起。