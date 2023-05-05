华龙一号全球首堆示范工程通过竣工验收，我国自主三代核电型号标准体系建成

IT之家 5 月 5 日消息，中核集团宣布，5 月 5 日，我国自主三代核电技术华龙一号全球首堆示范工程 —— 中核集团旗下中国核电投资控股福清核电 5、6 号机组正式通过竣工验收。

▲ 图源中核集团

中核集团称，验收组一致认为，华龙一号全球首堆示范工程全面建成，标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，大幅提升了中国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为华龙一号后续批量化建设项目提供良好借鉴。

IT之家注：工程项目竣工验收是工程建设全过程的最后一道工序，是全面评估工程建设成果、检查工程建设是否符合设计要求和工程质量的最后一关。

华龙一号是我国在三十余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，技术指标达到国际先进水平，被誉为国之重器、国家名片。

华龙一号全球首堆示范工程于 2015 年落户福清开工建设，2021 年投入商运，2022 年全面建成。

截至目前，中核集团福清核电 6 台机组累计安全发电超过 2500 亿度，减排效应相当于累计节约标准煤消耗 7800 万吨，减少二氧化碳排放 2 亿吨，植树造林约 17 亿棵。这其中，华龙一号全球首堆示范工程两台机组年发电量 200 亿度，相当于每年减少标准煤消耗 624 万吨、减少二氧化碳排放 1632 万吨，植树造林 1.4 亿棵。