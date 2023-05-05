Solidigm 推出全新 Synergy 2.0 软件：自动优化 SSD 性能

IT之家 5 月 5 日消息， NAND 闪存解决方案提供商 Solidigm 宣布推出 Solidigm Synergy 2.0 软件。官方表示，Solidigm Synergy 软件套件可提升系统整体性能，且相较于传统的 SSD 硬件使用方式，软件和硬件的结合可以为用户提供更为优质的使用体验。

据介绍，该套件包含两个可选的免费下载部分：Solidigm Synergy 驱动程序，可自动优化 Solidigm SSD 的性能；Solidigm Synergy 工具包，可为任意品牌的 SSD 提供有价值的健康报告和工具。

IT之家附 Synergy 2.0 软件介绍：

Solidigm Synergy 驱动程序适用于所有 Solidigm 客户端 SSD 产品，快速通道（Fast Lane）功能可以准确获知用户热点数据，并设定出优先级，以便用户能够更快访问这些文件，同时确保固态硬盘容量变满之后性能不受影响。用户在 Solidigm P41 Plus SSD 中搭载该软件后，能够在硬盘容量仅有 50% 的情况下也获得最高可达 120% 的随机读取速度提升。

此外，Solidigm Synergy 还提供智能预取（Smart Prefetch）以及动态队列分配（Dynamic Queue Assignment）功能。前者可以改善游戏负载，将顺序读取速度提升高达 350%。后者能够将随机写入速度提升高达 20%，快速响应并优化用户体验。