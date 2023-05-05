全球首例！北京成功完成非人灵长类动物介入式脑机接口试验，南开大学牵头

IT之家 5 月 5 日消息，IT之家从南开大学新闻网获悉，5 月 4 日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，该试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，这对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。

据介绍，此次试验由南开大学段峰教授团队牵头，与中国人民解放军总医院（301 医院）、上海心玮医疗科技股份有限公司联合完成。该试验是在前期介入式脑机接口动物（羊）试验基础上取得的进一步成果，实现了介入式脑电信号从被动采集到主动控制的技术飞跃，突破了血管内脑电信号采集、介入式脑电信号识别等核心技术。

段峰教授团队牵头研发的介入式脑机接口，通过介入手术将介入脑电传感器贴附在猴脑血管壁上，无需开颅手术即可采集到颅内脑电信号，相较于传统侵入式和非侵入式脑机接口，兼顾了安全性、识别稳定性。

此次试验的介入手术由解放军总医院第一医学中心神经外科吴东东医师团队操作完成。介入式脑电传感器通过颈静脉，进入矢状窦，到达猴运动皮层脑区。在术后成功采集并识别到非人灵长类动物介入式脑电信号，实现了动物对机械臂的主动控制。