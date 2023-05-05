小米手机 CarWith 新增支持 2021 款领克 09 车型

IT之家 5 月 5 日消息，据IT之家网友反馈，小米手机 CarWith 近日迎来了更新，新增对 2021 款领克 09 车型的支持。

消息显示，小米 CarWith 是一款车机应用，集成了导航、音乐、电话等多种功能应用。在车载系统上就能实现播放手机音乐、打电话、导航等多重场景，实现手机和车载系统的实时交互。

目前，小米手机 CarWith 适配车型包括 2022 款欧尚 Z6、2022 款零跑 C01 / C11、2022 长安深蓝 SL03。

领克 09 定位“国产高端新旗舰”豪华 SUV，提供两种动力 MHEV 和 PHEV，并有 6 座和 7 座可选，车身长宽高尺寸为 5042mm*1977mm*1780mm，轴距 2984mm，定价在 26.59 万元-37.09 万元之间。

领克 09 还与 Apollo 共同打造了智能驾舱，导航方面，桌面级地图让用户上车即可一键发起导航；通过组队出行功能，车主可与车友实时共享当前位置，并在车内进行语音实时对讲沟通。在语音交互方面，用户的迅速唤醒和语音识别几乎可同时完成；全双工加多音区技术，则能实现多人整车环境下的语音持续交互；车主无需动手，即可控制车窗、空调、座椅、香氛等车控功能，发起导航、音乐等需求。