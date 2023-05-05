《霍格沃茨之遗》销售收入超 10 亿美元，成为华纳第 5 个超大游戏 IP

IT之家 5 月 5 日消息，根据华纳兄弟 2023 年第一季度财报，《霍格沃茨之遗》游戏销量已超 1500 万份，收入达 10 亿美元（IT之家备注：当前约 69.1 亿元人民币）。

这款改编自《哈利波特》的开放世界动作角色扮演游戏在 2 月 10 日发售，登录 PS5、Xbox Series X / S 和 PC 平台，头两周的销量已超过 1200 万份，销售额达到 8.5 亿美元，成为华纳有史以来成绩最好的游戏。

华纳兄弟首席执行官 David Zaslav 在财报发布后的会议上表示：“迄今为止，《霍格沃茨之遗》的零售额已超过 10 亿美元，全球销量超过 1500 万套，今天该团队将在 PlayStation 4 和 Xbox One 平台上推出这款游戏。这是我们继《真人快打》、《权力的游戏》、乐高游戏和 DC 之后的第五个价值超过 10 亿美元的游戏特许经营权，而且还有更多游戏即将推出，包括 7 月 25 日在 Switch 上推出的《霍格沃茨之遗》。”

本周四，开发商 Avalanche Software 发布了近两个月来《霍格沃茨之遗》的第一个主要补丁，引入了“蜘蛛恐惧症模式”和 500 多个 Bug 修复。

据IT之家此前报道，华纳兄弟游戏公司还宣布将推出《哈利波特：魁地奇冠军》多人竞技游戏，登陆 PC 和主机平台，但未公布具体平台和发售日期。