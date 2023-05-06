今日立夏：愿你生如夏花，温柔如初

IT之家 5 月 6 日消息，今天是 5 月 6 日，也是二十四节气当中的立夏 —— 属于夏季的第一个节气。立夏的到来，意味着我们已经来到了夏天。

通常每年 5 月 5 日或 5 月 6 日是公历的立夏。“斗指东南，维为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。”此时，太阳黄经为 45 度，在天文学上，立夏表示即将告别春天，是夏日天的开始。人们习惯上都把立夏当作是温度明显升高，炎暑将临，雷雨增多，农作物进入旺季生长的一个重要节气。

▲ 来自云日历

气候学中的立夏

立夏的到来，标志着春夏季的转换。这其实是时间观念上的一种转变。但是，在气候学上，关于夏季到来的定义却是不一样的。

按照气候学的标准，当日平均气温稳定升达 22℃以上才是夏季开始。按照这个标准的话，实际上全国大部分地区都还处在仲春或者暮春时节。

其实在立夏前后，我国只有福州到南岭一线以南地区是真正的“绿树浓阴夏日长，楼台倒影入池塘”的夏季，而东北和西北的部分地区这时则刚刚进入春季。

这时，全国大部分地区平均气温在 18-20℃上下，正是“百般红紫斗芳菲”的仲春和暮春季节。进入了五月，很多地方槐花也正开。

夏季气候特点

立夏前后，盆地其余的地区气温为 20℃左右，而川西南低海拔河谷则早在 4 月中旬初即感夏热，立夏时气温已达 24℃以上，可谓夏日炎炎了。

正如左河水所云：“南国似暑北国春，绿秀江淮万木荫。时病时虫人撒药，忽寒忽热药搪人。”但总的来说，全国大部分地区已经绿意盎然。

立夏以后，江南正式进入雨季，雨量和雨日均明显增多，连绵的阴雨不仅导致作物的湿害。还会引起多种病害的流行。

立夏前后，华北、西北等地气温回升很快，但降水仍然不多，加上春季多风，蒸发强烈，大气干燥和土壤干旱常严重影响农作物的正常生长。

立夏养生

来到夏天，很容易联想到的两个字是“燥”和“热”。除了气候特点的变化之外，人的心境也会相应地出现变化，这时，我们要做到“戒燥戒怒”，保持心境的平衡。

饮食方面，立夏后阳气上升，天气逐渐升温，多吃油腻或易上火的食物，会造成身体内、外皆热，易出现上火的痤疮、口腔溃疡、便秘等病症，因此要少吃辛辣上火的食物，多吃些清淡的如山药、海产品等食物，既能清热防暑又能增进食欲。

夏季饮食养生重要方法之一就是多吃些稀食，比如说多喝粥，既能清凉解暑又能止渴。此外，在补充维生素方面，大家常见的季节性食品有西瓜、冬瓜、西红柿等。在这个季节，因为出汗等原因，我们特别需要注意水和钾的补充，豆类或豆制品、香菇、水果、蔬菜等都是钾的很好来源。

立夏习俗

斗蛋

立夏节时，大人用丝线编成蛋套，装入煮熟的鸡蛋鸭蛋，挂在小孩子脖子上。疰夏绳即长命缕，用五色丝线系于小孩手腕等处为其消灾祈福，消暑祛病，以防注夏。

立夏中午，家家户户煮好囫囵蛋 (鸡蛋带壳清煮，不能破损)，用冷水浸上数分钟之后再套上早已编织好的丝网袋，挂于孩子颈上。孩子们便三五成群，进行斗蛋游戏。

立夏“秤人”

立夏吃罢中饭还有秤人的习俗。人们在村口或台门里挂起一杆大木秤，秤钩悬一根凳子，大家轮流坐到凳子上面秤人。

司秤人一面打秤花，一面讲着吉利话。秤老人要说“秤花八十七，活到九十一”。秤姑娘说“一百零五斤，员外人家找上门。勿肯勿肯偏勿肯，状元公子有缘分。”秤小孩则说“秤花一打二十三，小官人长大会出山。七品县官勿犯难，三公九卿也好攀。”

下面是有关立夏的古诗词：

《立夏日忆京师诸弟》

唐・韦应物

改序念芳辰，烦襟倦日永。

夏木已成阴，公门昼恒静。

长风始飘阁，叠云才吐岭。

坐想离居人，还当惜徂景。

《纳凉》

宋・秦观

携扙来追柳外凉，画桥南畔倚胡床。

月明船笛参差起，风定池莲自在香。

《夏夜追凉》

宋・杨万里

夜热依然午热同，开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风。

《山中立夏用坐客韵》

宋・文天祥

归来泉石国，日月共溪翁。

夏气重渊底，春光万象中。

穷吟到云黑，淡饮胜裙红。

一阵弦声好，人间解愠风。

《山亭夏日》

唐・高骈

绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。

水精帘动微风起，满架蔷薇一院香。

《暑旱苦热》

宋・王令

清风无力屠得热，落日着翘飞上山。

人困已惧江海竭，天岂不惜河汉干。

昆仑之高有积雪，蓬莱之远常遗寒。

不能手提天下往，何忍身去游其间？

《幽居初夏》

宋・陆游

湖山胜处放翁家，槐树阴中野径斜。

水满有时观下鹭，草深无处不鸣蛙。

箨龙己过头番笋，木笔犹开第一花。

叹息老来交旧尽，睡来谁共午瓯茶。

《立夏》

宋・方回

吾家正对紫阳山，南向宜添屋数间。

百岁十分已过八，只消无事守穷闲。

《夏日南亭怀辛大》

唐・孟浩然

山光忽西落，池月渐东上。

散发乘夕凉，开轩卧闲敞。

荷风送香气，竹露滴清响。

欲取鸣琴弹，恨无知音赏。

感此怀故人，中宵劳梦想。

《夏意》

宋・苏舜钦

别院深深夏席清，石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午，梦觉流莺时一声。

本文原发自IT之家《今日立夏，风雨扬花，绿意遍天涯》，有改动。