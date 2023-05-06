那些年玩过的山寨 FC 游戏，如今却是最美好的回忆

“山寨”这个词汇不知道是否起源于中国，但是很明显它是在中国发扬光大的！90 年代末期，红白机在国外已经陆续开始退出主流舞台，但是大陆这边的“小霸王”还在继续散发余热，山寨的游戏商们自然也错过不了这样的一块肥肉，于是乎各种“逆向移植”，蹭热度的作品接踵而至！

作为玩家的我们那时还是那么的图样图森破，懵懵懂懂的就把那些山寨的作品当作正统作品去玩了！接下来，小编就带大家回忆下，我们小时候玩过的那些国产山寨 FC 游戏！

格斗游戏系列

正统次时代街霸

论在街机上大红大紫的格斗游戏，《街霸》和《拳皇》当然是其中翘楚。那个年代家中小霸王，门外街机厅才是玩家们的标配，所以谁不希望在玩完街机币子之后回家还能继续搓两把呢？

所以，山寨游戏们的敏锐嗅觉在这时候展现出来，于是乎，我们也就能在 FC 上玩到那些千奇百怪的山寨格斗游戏了！值得一提的是，光是《街霸》的山寨游戏就已经数不胜数，我们就挑几个典型的例子说说！

街霸 3（9 人街霸）

出自台湾的游戏工作室悍马小组，这款山寨街霸堪称是 FC 格斗游戏历史上最良心的作品了！无论是游戏的还原度，音效甚至是打击感都堪称 FC 格斗游戏的巅峰作品！多达 9 个可选角色，连击必杀一应俱全，上手就能感受到爽快过瘾的街霸节奏！

游戏更为出色的一点体现在第一关，是的，悍马小组还特地为中国关卡的春丽原创了一个中国场景和原创音乐，几乎玩过的人都会惊叹这真的不是正统作品吗！游戏中必杀音效特别赞，平衡度也还算 OK，如果硬要挑出毛病的话，就是这款游戏的搓招难度实在有些奇怪，有的小伙伴玩起来总是各种招数秀的我神魂颠倒，而我自己死活都搓不出来！总之，如果你小时候要是有这盘卡带在手，那基本上你家会比楼下的小卖部还热闹。

12 人街霸

几乎大家都玩过的版本

说完优秀的，再来聊聊辣鸡的作品，这款游戏大家通常叫做 12 人街霸，但是几乎没几个人知道它真正的原名 ——《战士 12 人之街道 4》，很明显，如果知道了这么羞耻的名字，谁还去玩啊。

这款游戏出自台湾厂商 cony，比起之前一款来讲最大的特点就是普及度非常高，几乎没几个玩 FC 的没玩过，这个厂商生产的山寨街霸支系非常多，套路也很简单，就是人多力量大！比如

8 人街霸

20 人街霸

悟空都整过来了

28 人街霸

真的辣眼睛

60 人街霸

看上去人巨多

这些都是出自同一家游戏公司的作品，N 合一卡带的典型套路，可以说你敢有多少合一我就敢有多少人街霸！

换个颜色换个皮，揍似李没有挽过的船新版本！游戏看着人数相当丰富，但是实际上，就没有超过 10 个的.... 这还没完呢，再看看下面的《拳皇》系列

拳皇 96

卡圣和悍马两山寨界的龙头老大强强联合，研发出了 FC 版本的拳皇作品，开场动画就让在街机厅从来不花超过五块钱的小虫我兴奋不已，还原度实在太高了我的天呐！但是实际玩起来，真是一言难尽！

《拳皇 97》

到了 97 版本，卡圣和悍马两大巨头没有接手，而是一个叫做 REX 的工作室接手，这款游戏在玩家当中知名度极高，玩过的人相当多！但是如果论游戏素质，上面的那款 96 能称为翔的话，那么这款是真的连翔都不配，糟糕无比的手感还有各种恶性的 BUG，连正常游戏都非常难做到！

当然这家公司还山寨过《龙珠》的格斗系列，相比较下，这款似乎就更出色一些了，能在 FC 上用悟空打短笛，你还能奢求更多吗？

《魂斗罗》系列

相比各种格斗游戏，《魂斗罗》就好辨认的多，因为 FC 上魂斗罗系列就三部，分别是《魂斗罗》《超级魂斗罗》和《魂斗罗力量》，所以，除了这三个以外，其余统统都是山寨货色！他们分别是：

魂斗罗 4 代

真名叫《惑星戒严令》，为了蹭热度厂商强行给人改成《魂斗罗 4》

《魂斗罗 5》

这款游戏改版自《特种部队 2》，说好听点是改版，说难听点就是换皮游戏，里面就单纯地将人物替换成了主角的模样，其它都是毫无变化的，当然本身的游戏素质依然不错，值得一玩！

《魂斗罗 6》

这一代有多少人把它当正统作品来玩的！进入标题画面之后我一下就懵了，这不是刚才那三代吗！事实上，盗版商将原本魂斗罗3代的人物造型替换掉了，然后就成为了魂斗罗 6 代！而更令人称奇的是，盗版商的做法却让许多玩家纷纷点赞，甚至将这部 6 代当成了真正的《魂斗罗力量》！

魂斗罗 7 8 代

《超级战魂》，这是一部难得的带有自主创意的山寨魂斗罗作品，比其它厂商强的是它们没有将一款其它游戏换皮变成魂斗罗，而是加入了自己的创意和原创设计在里面，但是游戏的整体素质..... 真的是相当不咋地！游戏里充斥着各种从其它游戏当中抄袭的美术素材，比如第一关的背景很明显就是来自《快打旋风》，还有游戏糟糕的设定，什么打两下才能能爆炸的子弹球等等不胜枚举！

RPG 系列

这个系列主要就是由南晶科技和外星科技两大公司包办，数目之庞大简直令人发指！比如：

仙剑奇侠传

暗黑破坏神

是的！竟然连《古墓丽影》都能移植！

什么题材有受众，什么就用什么题材！

不用多说了，这个不移植我才奇怪。

汉刘邦传，据说素质很不错！

数码暴龙水晶版！

把《水浒传》和《口袋妖怪》合二为一！

就成为了《水浒神兽》！

好了，今天就介绍到这里！

FC 上的山寨游戏数量极其丰富，想要在一次性盘点完几乎是不可能完成的任务！调侃归调侃，这些游戏无疑给我们童年时期带来了许多的快乐，如果有时间的话，不妨好好的用模拟器再玩一次，感受下往昔的同时，慢慢的品位一下那些存在于“山寨”中的浪漫吧！

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代