RPG 游戏《Stray Gods》免费试玩版上线 Steam，8 月 4 日正式版发售

IT之家 5 月 5 日消息， RPG 游戏《Stray Gods》免费试玩版近日正式上线 Steam 平台，并将在 8 月 4 日发售正式版，不支持简体中文。

目前，这款游戏的配置需求暂未公布。

IT之家附《Stray Gods》游戏简介：

这是一个现代幻想世界，大学辍学的格蕾丝得到了文艺女神缪斯的力量 —— 借助这份力量，她必须在有限时间中找出前任缪斯死亡背后的真相。在这部精美的手绘角色扮演音乐剧中，你将决定格蕾丝与谁联手、同谁交心，甚至被谁背叛。

David Gaider 操刀，为你献上《Stray Gods》—— 在这个都市奇幻传说中，认清自己的处境、掌控自身命运并找寻到答案。你的选择将影响剧情路线，并改变最终结局。

这是一部关于希望、自我探索以及开拓前路的精彩故事，等你唱出第一个音节。

唱响声音：冒险、爱情和歌曲在前方等你！

在本作中，扮演格蕾丝的你，将以魅力、商议或强势这三种方式选择不同路线。本款原创全交互式音乐剧的音乐由以下人员联袂打造：曾获格莱美奖提名的作曲家奥斯丁・温特里（Austin Wintory）、Tripod 乐队的音乐家 Scott Edgar、Steven Gates 与 Simon Hall，以及代表澳大利亚参加欧洲歌唱大赛的 Montaigne（原名 Jess Cerro）。随着你做出不同选择，剧情将有上千种可能走向，任你打造独属自己的音乐剧体验。

寻觅答案：以角色扮演游戏为精髓打造的选择与结果走向 —— 每从头到尾次游玩，体验均不相同。

结识一众或有趣、或神秘，亦或强硬的角色，深入希腊神怪的隐秘世界。将你熟知的希腊神话抛向一边吧 —— 在《Stray Gods》中，你将与众多熟悉的名字建立友情或与之为敌，且他们的经历会与你所知的大相径庭。借助对话和歌曲确定你想讲述的故事，扮演明星，掌控舞台！

遇见真爱：友情、爱情或自我，都等你来发掘。

与凡人和神明建立友谊，遵循你的真心，点燃爱情之火 —— 有四位角色可供发展恋情，大胆与他 / 她们结识相交，互诉衷肠吧。你可以通过不同选项，选择成为不同的自己。而 David Gaider 打造的故事与角色能如此栩栩如生，离不开以下明星云集的阵容的精彩表现，例如 Laura Bailey 和 Mary Elizabeth McGlynn，还有更多曾参与电子游戏、电视与百老汇的配音演员即将披露，敬请期待。

崭新世界：这是为电子游戏爱好者打造的音乐剧，也是为音乐剧爱好者打造的电子游戏。

《Stray Gods》将打造各色令你喜爱的舞台演出，悲剧与喜剧轮番上演，风趣与真情兼备，全新构建希腊神话。本作不仅结合现代音乐剧与以角色剧情为中心的电子游戏中受人喜爱的元素，还与音乐界、百老汇、电视和游戏配音领域的部分领军演员合作 —— 这场盛大登台首秀，绝对不容错过。