恐怖生存游戏《The Highrise》5 月 29 日发售，支持中文

IT之家 5 月 6 日消息，由 Studio Hatch Co. Ltd.开发、发行的第一人称恐怖生存游戏《The Highrise》将于 5 月 29 日发售，支持简体中文，目前已开放试玩版（Demo），感兴趣的玩家可以点此进入商店页面。

《The Highrise》在一个因外星怪兽侵略而被封锁的大厦中展开，共有 6 个角色可供挑选。每个角色都有不同的能力值、被动技能和历史。游戏模式分为单人游戏和 2-3 人多人游戏。多人游戏模式会根据人数进行平衡性调整。提供沙盒模式和生存模式。沙盒模式支持无限重生以及资源重置。这款游戏类似于电影《饥饿站台》。

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