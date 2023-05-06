恐怖生存游戏《The Highrise》5 月 29 日发售，支持中文

IT之家 5 月 6 日消息，由 Studio Hatch Co. Ltd.开发、发行的第一人称恐怖生存游戏《The Highrise》将于 5 月 29 日发售，支持简体中文，目前已开放试玩版（Demo），感兴趣的玩家可以点此进入商店页面。
《The Highrise》在一个因外星怪兽侵略而被封锁的大厦中展开，共有 6 个角色可供挑选。每个角色都有不同的能力值、被动技能和历史。游戏模式分为单人游戏和 2-3 人多人游戏。多人游戏模式会根据人数进行平衡性调整。提供沙盒模式和生存模式。沙盒模式支持无限重生以及资源重置。这款游戏类似于电影《饥饿站台》。
IT之家附游戏简介：
《The Highrise》是一款第一人称生存游戏，游戏将在一个因外星怪兽侵略而被封锁的大厦中展开。让我们收集资源、制造求生工具对抗外星怪兽吧！在惨烈的环境中努力生存，找寻求救信号吧！
商场、办公楼、酒店等设施都是我们日常生活中再熟悉不过的场所。但在怪兽入侵的末世，这些场所却变成了引发未知恐惧的无人虚空。此外，游戏中的开放场地均参考实际超高层建筑物制作，为了满足游戏需求，我们将空置或省略空间减到了最低。建筑物内的所有楼层和设施十分逼真，将为玩家带来现实感十足的质感。
导致人类灭亡的嗅探兽具有发达的听觉和嗅觉。他们甚至可以追踪玩家发出的细微脚步声、咳嗽声或肚子发出的咕咕声。如果玻璃破碎或发出像是从高空坠物的声响时，嗅探兽将会立即找到玩家。
最后的幸存者们为躲避嗅探兽，都曾在建筑物的顶楼附近停留过。各玩家曾是连接生存者和地下食品区的关键人物。请凭借经验前往下层，越往下资源就越多、效率也越高。但是离地面越近，怪兽的力量就越强大，数量也越多。逃脱的线索，说不定就在下面！