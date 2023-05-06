英国批准了基因编辑，“超级食品”会出现吗

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随着英国政府最近批准基因编辑食品的商业开发，更美味、营养更丰富的食品很快就会出现在超市货架上。

文 | 埃玛・贝克特（Emma Beckett）

编辑 | 刘佳玉

“超级食品”是指具有丰富的营养，且有明显抗氧化作用的食品。例如芦笋、花菜、猕猴桃、藻类、豆类等。超级食品经常被吹捧为对我们的健康特别有益。但目前，这个概念主要只是营销炒作，旨在向我们出售昂贵或进口的水果和蔬菜，而不是为我们提供任何实际意义。然而，随着基因编辑现在被英国政府批准用于经济作物，这一切可能都会改变。

基因编辑使营养更全面？

使用 CRISPR / Cas9 或 TALEN 等技术的基因编辑比传统育种技术更快、更便宜，而且比转基因食品争议更少。这是因为，基因编辑不是像转基因生物那样从植物外部插入整个基因，而是允许进行小而有针对性的改变，以微妙地改变现有作物的基因构成，从而有可能让我们创造出具有不同特性的食物。

我们都知道水果、蔬菜和全谷物对我们有好处，但是大多数人吃的量和种类都不够健康。基因编辑作物背后的想法之一是，可以提高某些水果和蔬菜的营养水平，使我们更容易吃到健康、均衡的饮食。

事实上，许多基于这个想法的作物已经被生产出来了。例如，大豆和油菜籽经过编辑，抑制了一种基因，以产生更健康的脂肪结构，使它们的油更像橄榄油。同样，香蕉和大米也加入了额外的维生素 A。而其他作物仅通过对现有基因进行微小的编辑，就富含了维生素 E、铁和锌。

这些营养素已被确定为早期目标，因为它们是许多人饮食中的主要缺陷。但巧妙的编辑可能意味着我们只需要摄入更少的水果和蔬菜份量，就能营养均衡。想象一下，一个苹果可以为你提供所有的日常维生素和矿物质需求，这样一天一个苹果，真的可以让医生远离你。

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更重要的是，基因编辑的食物来源可能优于目前的营养补充方法，如补充剂、代餐和营养强化食品。补充剂含有高剂量的维生素，但不能带来满足感或饱腹感，也不利于餐饮社交。营养液和代餐也同样具有这些问题。

同样，营养强化食品可以为日常主食添加额外的营养，例如人造黄油。这些食物美味、实用且价格合理。但这些食物不一定是最健康的选择。

让食物具有药用价值？

以食为药的概念自古就有，这不仅源于对食品营养特性的研究，还源于对食品的生物活性成分的研究。生物活性物质是天然化合物，在人体必需的，但有益健康。这些在植物性食物中的含量特别高。例如，多酚、短链脂肪酸和固醇，对炎症、肥胖、心血管健康、认知等方面具有生物学益处。

基因编辑可能会为设计具有药物功能的天然食品打开大门，这不仅是为了改善身体健康，也是为了心理健康。与此同时，还能避免只添加单一功能成分而导致食品不健康的缺点，编辑掉可能造成伤害的食物特征。

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目前，西红柿是第一个在市场上出售的基因编辑食品。日本研究人员利用基因编辑技术提高了西红柿中 γ-氨基丁酸（对心脏和心理健康状况有益）的含量，同时降低了西红柿中的草酸含量。

高水平的草酸会引发痛风发作，因此，基因编辑的商业化可能会趋向“处方食品”，将食物作为药物与个性化营养相结合。由于过敏或不耐受而可能需要避免的食物也可以被编辑，以便让它们重新回到餐桌上。

不幸的是，对身体最好的往往是我们觉得最不好吃的食物，所以让健康的食物更美味非常重要。基因编辑可用于增强甜味、减少苦味，并调出风味和香气。这可以鼓励人们吃更健康的植物作物食物。已经有公司在开发苦味更少的蔬菜和味道更浓郁的水果。

找到平衡点

然而，食物的复杂性意味着我们不能仅创造新的营养丰富的食物，不能仅假设更高的营养含量会转化为更大的好处。食物中的营养素、生物活性物质和其他成分都是相互作用的。一些组合会促进其他组合的吸收和作用，但在其他情况下，相互作用会通过结合或竞争导致吸收或功能降低。

另一个重点是，确保不会编辑掉有益健康的化合物，因为苦味等负面特性通常来自有益的生物活性化合物。同时，当我们编辑甜度或风味时，也要避免增加食物的热量。同样，添加营养素和生物活性物质可能会对味道产生不利影响，因此需要找到平衡点。

基因编辑对营养和健康的潜在改善几乎是无穷无尽的。但由于食物如此复杂，科学家需要在更加严谨，以确保不会对益处做出任何错误假设。

参考文献：