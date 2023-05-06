恐怖游戏《失忆症：地堡》公布 10 分钟实机演示，5 月 23 日发售

IT之家 5 月 6 日消息，恐怖游戏《失忆症：地堡》公布 10 分钟实机演示视频，游戏将于 5 月 23 日正式发售，登陆 PS4、Xbox、PC 平台，支持简体中文。目前该游戏已经上线 Steam，点此进入商店页面。

《失忆症：地堡》是一款第一人称恐怖游戏，由《SOMA》和《失忆症》的制作组 Frictional Games 制作。

游戏简介：

故事发生在一个荒凉的一战地堡中。面对黑暗走廊中悄然逼近的压迫性恐怖怪物。寻找并使用你的工具和武器，同时不惜一切代价保持照明。克服恐惧、不屈不挠，活着逃出生天。

身临其境地体验应对生存的多种方式。你扮演的是法军士兵亨利・克莱芒，装备有一把左轮手枪、一个嘈杂的发电机手电筒，以及沿途搜刮和制作的其他稀缺物资。由于随机生成且不可预测的行为，每次游戏过程皆独一无二。

一个无处不在的威胁追猎着你，你的一举一动和声音都会令其有所反应，你必须调整你的游戏风格来面对地狱。每一个决定都会改变游戏所产生的结局。行动皆要承担后果。

在半开放的世界里以自己的方式解决问题。你必须探索和实验才能逃出生天。搞清楚这里发生了什么 —— 其他士兵遭遇了什么？军官们全都去哪儿了？在这地狱般的景象下潜伏着什么恶魔般的噩梦？揭开地堡的神秘面纱，并了解这个残酷沙盒的鲜为人知处，以提高你的生存几率。