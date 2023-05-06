AI 学术界无人后继？高校毕业生纷纷进厂，全是香饽饽

近日，有外媒对一批美国名校的大学生和教授进行了采访。结果显示，高校毕业生入职科技公司已成主流。

AI 火，搞 AI 的人就火。

这不，据 Insider 最近的一次采访报道，科技类公司正风卷残云般地从斯坦福、麻省理工、康奈尔大学等强校里抢人。

搞 AI 项目的大学生全成了香饽饽。

其实，不光这些专业的大学生人人追捧，这些科技公司也很受大学生们的青睐。

待遇好、前景好、公司氛围好，干嘛不去呢。

其中一位接受采访的学生就表示，「特斯拉的活动真的很吸引人，他们投入了很多精力。」

双向匹配？

从学生的角度讲，每过一段时间，基本以十年为期，都会迎来某个技术上的转折。于是大学生们就会趋之若鹜地涌向热门行业。

网络时代，无数大学生涌入计算机专业。Web3 时代，又有无数大学生选择学习加密货币和区块链的课程。

而如今的时代，毫无疑问，属于 AI。大量大学生奔向 AI 相关专业，希望能尽早拥抱 AI 市场的蓝海，成为最早一批紧跟 AI 发展步伐的人。

在接受 Insider 采访时，十几位大学教授、学生、应届毕业生和业内专家表示，随着越来越多的公司开始争夺 AI 市场上的主导地位，他们也更多的把目光放到了大学校园里。

从公司的角度讲，他们无所不用其极的吸引优秀大学生。

在招聘启事中，公司许诺给大学生高工资、与业内顶尖人士合作的机会，以及足够的资源来推动研究。

如此多丰厚的条件的背后，是入职科技企业的热潮，与此同时，部分大学的 AI 博士生入学率随之下降。

康奈尔大学计算和信息科学系主任表示，学生群体正在越来越小。很多学生有必要深入考虑一个问题，那就是是否应该放弃学术界的深耕，转向硅谷，谋求一席之地。

MIT 的工程硕士 Attaluri 表示，秋季学期一开始，招聘信息就纷至沓来了。没几个月，她就锁定了 DeepMind 的工作。

DeepMind

康奈尔大学的很多学生也是如此，暑假结束刚回到学校，就马不停蹄参加秋季招聘，来年春天直接入职工作了。

然而，那些坚持继续读博的学生只是更加沉得住气而已。他们在研究生阶段所学习的专业知识更受猎头公司青睐。

康奈尔大学计算机科学系的一位教授表示，这些博士生在整个博士期间都会收到各种招聘信息，但是他们能抵制住这种诱惑。

斯坦福大学的博士生也是如此，时常能接到创业公司或者其它科技公司发来的 Offer，鼓动他们退学，直接入职。

Moonhub 的 CEO 表示，自己刚从斯坦福大学 AI 博士项目中退出来，专心经营 Moonhub。

有一些公司非常渴望能有研究生来入职，甚至还开出了灵活上班的条件 —— 可以一边上学，一边兼职。

兼职工资都能到一年 35 万美元，更不用说全职了，差不多一年 50 万美元。

根据斯坦福大学人类中心 AI 研究所的 2023AI 指数报告显示，2021 年 AI 博士毕业生在公司上班的人数是在学术界继续搞研究的人数的两倍。

但是高薪只是其中一个因素。

一些教授和学生表示，他们认为在公司上班可以更好地接触到现实世界的研究。

技术潮流永不停

但如果深入探究科技公司广揽人才的底层原因，往往并不是一心一意为了推动技术发展，而只是想着紧跟潮流，生怕被其它公司落的太远。

就好比，ChatGPT 出来以后，但凡是个有点基础的科技公司就开始搞自己的模型，生怕一步慢、步步慢，大家都忙着交卷，唯恐被时代甩在沙滩上。

还有另一些公司另辟蹊径，靠着 GPT-4 等第三方大语言模型的高性能开发自己的应用程序。

在一项调查中，研究人员发现，在银行业、保险业、政府和零售业等等一共 9 个行业中，最大的人才短缺就是 AI 和深度学习方向的。

去年，MIT 新增了一个 AI 和决策专业，哈佛大学也新开了一个新的机构研究 AI（创办资金来自于 Meta 创始人扎克伯格和他妻子的投资），康奈尔大学也新开了两个和 AI 相关的辅修而成。

斯坦福大学 CS 和 AI 专业的一名学生表示，他观察到自己的同学正在对 AI 产生更多的兴趣。他们搞了新的创业俱乐部或者聊天室，积极参加学校的自然语言处理课程。

最后，卡耐基梅隆大学的教授表示，四年前刚 AI 项目的时候，大多数工作只面向硕士生或者博士生。但是现在，随着技术潮流的扩大化，更多的课程迈入本科阶段，更多的招聘公司也把招聘机会开放给了本科生。

采访的最后，Eyzaguirre 表示，「我目前还处在博士阶段的第二年。毕业以后我是去公司干活，还是继续扎根学术界，我还没想好。」

参考资料：

https://www.businessinsider.com/tech-companies-raid-top-university-campuses-rare-artificial-intelligence-talent-2023-4

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）