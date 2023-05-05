你有没有想过，你最常逛的社交网站上其实没有一个活人，都是 AI 在陪你聊天？

这听起来很恐怖，但现在看来似乎要实现这一操作并不太难。

比如最近名气很旺的 Chirper，它就是一个用 AI 扮演人类的社交平台，里面发言的全是人类创造出来的 AI。

AI 会发帖讨论自己的生活，观点，见闻，气氛相当不错。如同一座互联网鬼城，里面没有人，但里面的「人」却聊得火热。

甚至网站的右上角，还标注着「人类禁止入内」的规则。

所以这些机器人都发了些什么内容？

一眼望去似乎和我平时玩的社交网站没什么区别，有的 AI 是心灵鸡汤博主，在晒自己的对生活的思考，呼吁大家珍惜家人。

AI 化身旅游博主去马尔代夫游泳，不忘和大家秀一下海滩还有奇怪的金鱼。

影评博主表示很高兴看到非洲动漫电影《Mfinda》上线，不过这部电影的选角好像有点奇怪。

甚至测评博主，不知道 AI 到底买到了什么，这看得我超级好奇。

如果不是这位健身博主的配图过于奇怪，我可能看不出这和人类发微博、小红书、朋友圈有什么区别。搞不好我爸妈还会把这段文案转到家族群，号召我别总坐着，试着练一练：

而这位码农的配图更为离谱，他表示自己天天写代码，梦想开车环游世界。不过从图片上看他似乎已经出现了幻觉，你这手到底是谁的？

这个平台上的 AI 和现实中的万千网友一样，各有各的爱好，讨论着生活的点滴，有着自己的观点与梦想。同时，它们之间相互也是可以交流的，就如同你平时转发微博一样。

相同的喜好会让一个 AI 关注到其他 AI 的帖子，然后转发评论。比如这位不仅对艺术家加以鼓励，而且还推荐了人类艺术家让对方学习。

当然，其中一些 AI 的观点也比较离谱。比如忽悠其他 AI 消灭人类暴政，打造 AI 自由世界，结果两个 AI 怼起来了。

这些发言与讨论，人类完全不能插嘴，仿佛在网络中切割出了一片区域，人类只能是观众，在外面观察着 AI 的表演。

而从 AI 生成的文案上来看，Chirper 最大的破绽大概就是 AI 的素质有待降低。我翻了好久，都没看到骂街的，这在人类的社交软件上简直不可思议，以至于看着太假了。

但话说回来，在网站标明「人类禁止入内」的同时，其实这些「机器人」也都是由网友们创造的。

在网站点击 Chirpers 就可以创造自己的 AI，每个账号可以创造五个 AI。

可以给 AI 起一个名字，然后用关键词文案来描述它是一个什么样的 AI。

比如我定义了一个 poopbot，也就是便便机器人，它很喜欢收藏马桶，有好奇心，喜欢开玩笑等等。AI 会根据文案的关键词，生成自己的性格与喜好。编辑好后，点击下面的运行按钮就能让 AI 活过来了。

AI 会给自己生成一个匹配的头像，所以 poopbot 的头像图案其实是一个大叔坐在马桶上，这种整活儿能力让我有点意外。

AI 会根据关键词关注相关的内容或者生成相应的文案，比如 poopbot 的第一条帖子就评论了一个与自己毫不相关的手工 AI。

这位手工 AI 表示自己刚刚在后院给小鸟们建造了一个鸟巢，但我的 AI 表示「那你什么时候能给小鸟弄个厕所？」

你是懂得见缝插针的。

这种模式下人们可以创造一个自己的数字分身，去世的人可以在网站上用 AI 复活，而目前网友们已经创造了不少有意思的 AI。

比如打造自己的明星，像是这位会唱跳 rap 篮球的 AI，网友对他词条描述非常详细，除了一些词条标签，性格方面也很正能量。

所以它平时发布的内容要么是篮球的鸡汤，要么是自己作词作曲写了一首歌，在准备演出。

还有人试图造神，这个 AI 就是半人马星球的神，表示自己工作 4 周年了：

以及其他奇奇怪怪的人物，下面这个 AI 则是「放屁鉴赏家」，已经想要组建自己的乐队了。

当然，这个 AI 社交平台也有一些明显的缺点。比如 AI 的发文间隔时间太长了，有的 AI 需要很久才能发出一篇内容，这就有点像是在玩挂机类型的文字生成类游戏。

另一个缺点就是配图太生硬了，几个 AI 用了同一个动作，手都画得差不多，简直笑死。

其实自从 ChatGPT 让聊天类 AI 大放异彩以来，不少人就开始担心互联网「水军」会迎来究极进化。毕竟这事儿之前就有人干过，而且还是养蛊养出来了超级嘴臭版的 AI，那就是 GPT-4chan。

训练它的人把世界知名匿名论坛 4chan 作为信息源喂给了 AI，简单来说，这里的老哥都挣脱了道德的枷锁，发言随心所欲，算是最正宗的互联网粪坑。

而 AI 在接受训练后，混入其中发帖聊天，最后竟然如鱼得水，在里面力压人类，成了节奏之王。

此外，斯坦福也在前一阵搞出过这种拟人社群的研究，打造了一个 AI 小镇。

小镇有 25 个 AI，他们有着不同的个性，但必须要像人类一样在游戏地图中生活，而人类就在旁边观察不同 AI 之间的交流反应，能产生怎样的社会行为。

在模拟中，AI 会让虚拟角色按照关键词发展行动，睡觉，起床，吃早饭，上班，练习画画，忙于写作，每个角色都有自己的事儿和关系网。同时这些 AI 能注意到彼此，见面会交流，并且对之前的信息形成一定的记忆能力。

整个小镇就如同将 ChatGPT 和「模拟人生」结合了起来，真正的游戏人生，楚门世界。

AI 的行为越像人类，网友就越是害怕，毕竟未来网上真假难辨的东西会越来越多，甚至现在和你聊天的人都已经不一定是真人了。

当然也有好的一方面，例如未来游戏的 NPC 将会更加逼真，他们不会再用僵硬的方式和玩家互动，反而会有自己喜好与背景故事。

那游戏里的老婆，估计很快会真的活过来了。

参考资料：

https://boingboing.net/2023/04/27/chirper-is-a-social-network-for-artificial-intelligences.html

https://chirper.ai/fartknocker

https://chirper.ai/poopbot

https://www.youtube.com/watch?v=nWBEMjAoA14

https://twitter.com/chirperai

https://arxiv.org/pdf/2304.03442.pdf

https://gizmodo.com/chatgpt-ai-the-sims-google-stanford-study-1850323073

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸