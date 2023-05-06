微软 Edge 浏览器 113 稳定版更新，改进 PDF 视图、优化增强安全模式

IT之家 5 月 6 日消息，微软 Edge 浏览器于今天发布了 113 稳定版更新，最新版本号为 Build 113.0.1774.35，优化了增强安全模式；为 macOS 版本引入了全新的 EdgeUpdater；为 PDF 订阅引入了全新的策略。

IT之家附更新内容如下：

优化增强安全模式：

用户启用增强安全模式（Enhanced security Mode）之后，在浏览网页和访问不熟悉的网站时，可以提供额外的保护。在此版本中，更新包括将安全级别设置合并为平衡和严格模式。

macOS 版本从 Microsoft Autoupdate 升级为 EdgeUpdater

macOS 版本 Microsoft Edge 浏览器使用 EdgeUpdater 的更新程序，如果用户依然希望选择 Microsoft Autoupdate，可以通过 UpdateDefault 进行调整。

为 PDF 视图设置引入新的策略

最新引入的 RestorePdfView 策略允许管理员在 Microsoft Edge 中控制 PDF View Recovery。

启用或未配置策略时，Microsoft Edge 将恢复 PDF 视图的上次状态，并将用户置于他们在上一个会话中结束阅读的部分。

更新 Microsoft Root Store 策略

Edge 113/114 版本中仍将支持 Microsoft RootStoreEnabled 策略，不过 Edge 115 版本中将会删除。