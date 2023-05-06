联想小新 16 轻薄本酷睿版京东自营旗舰店 i5-1340P 与 i5-13500H 处理器混发

感谢IT之家网友 _香风智乃_、ZERO_A_ONE 的线索投递！
IT之家 5 月 6 日消息，京东商品页面显示，联想京东自营旗舰店内小新 16 轻薄本 5 月 4 日后可能存在 i5-1340P 与 i5-13500H 混发现象，两者存在一定差距，i5-13500H 性能较强。若收到 i5-1340P 版本机器，可以联系京东在线客服进行审核处理。
京东 App 页面右下角“我的”-- “客户服务”--点击“在线客服”进行咨询；
网页端-右上角-“客户服务”-“在线客服”进行咨询。
IT之家注：
|参数
|i5-1340P
|i5-13500H
|大核单核基础频率
|1.80 GHz
|2.60 GHz
|大核单核最大频率
|4.60 GHz
|4.70 GHz
|小核单核基础频率
|1.30 GHz
|1.90 GHz
|小核单核最大频率
|3.40 GHz
|3.50 GHz
|CPU 缓存
|12 MB
|18 MB
|处理器基础功耗
|28W
|45W
|最大睿频功耗
|45W
|95W
|最低功率
|20W
|35W
联想小新 16 配备 16 英寸 1920*1200 分辨率 300 尼特雾面屏，重量 1.89kg，厚度 16.9mm，首发价 4499 元；内置 75.4Wh 电池，支持最高 65W PD 快充；配备双全功能 USB-C 接口、双 USB-A 接口及 HDMI 接口；采用 1080P 高清摄像头，支持 IR+TOF 人脸识别、人走自动锁屏、开盖自动开机解锁等功能。