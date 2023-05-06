联想小新 16 轻薄本酷睿版京东自营旗舰店 i5-1340P 与 i5-13500H 处理器混发

IT之家 5 月 6 日消息，京东商品页面显示，联想京东自营旗舰店内小新 16 轻薄本 5 月 4 日后可能存在 i5-1340P 与 i5-13500H 混发现象，两者存在一定差距，i5-13500H 性能较强。若收到 i5-1340P 版本机器，可以联系京东在线客服进行审核处理。

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IT之家注：

参数 i5-1340P i5-13500H 大核单核基础频率 1.80 GHz 2.60 GHz 大核单核最大频率 4.60 GHz 4.70 GHz 小核单核基础频率 1.30 GHz 1.90 GHz 小核单核最大频率 3.40 GHz 3.50 GHz CPU 缓存 12 MB 18 MB 处理器基础功耗 28W 45W 最大睿频功耗 45W 95W 最低功率 20W 35W

联想小新 16 配备 16 英寸 1920*1200 分辨率 300 尼特雾面屏，重量 1.89kg，厚度 16.9mm，首发价 4499 元；内置 75.4Wh 电池，支持最高 65W PD 快充；配备双全功能 USB-C 接口、双 USB-A 接口及 HDMI 接口；采用 1080P 高清摄像头，支持 IR+TOF 人脸识别、人走自动锁屏、开盖自动开机解锁等功能。