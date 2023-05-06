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联想小新 16 轻薄本酷睿版京东自营旗舰店 i5-1340P 与 i5-13500H 处理器混发

2023/5/6 15:43:39 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 _香风智乃_ZERO_A_ONE 的线索投递！

IT之家 5 月 6 日消息，京东商品页面显示，联想京东自营旗舰店内小新 16 轻薄本 5 月 4 日后可能存在 i5-1340P 与 i5-13500H 混发现象，两者存在一定差距，i5-13500H 性能较强。若收到 i5-1340P 版本机器，可以联系京东在线客服进行审核处理。

  • 京东 App 页面右下角“我的”-- “客户服务”--点击“在线客服”进行咨询；

  • 网页端-右上角-“客户服务”-“在线客服”进行咨询。

IT之家注：

参数i5-1340Pi5-13500H
大核单核基础频率1.80 GHz2.60 GHz
大核单核最大频率4.60 GHz4.70 GHz
小核单核基础频率1.30 GHz1.90 GHz
小核单核最大频率3.40 GHz3.50 GHz
CPU 缓存12 MB18 MB
处理器基础功耗28W45W
最大睿频功耗45W95W
最低功率20W35W

联想小新 16 配备 16 英寸 1920*1200 分辨率 300 尼特雾面屏，重量 1.89kg，厚度 16.9mm，首发价 4499 元；内置 75.4Wh 电池，支持最高 65W PD 快充；配备双全功能 USB-C 接口、双 USB-A 接口及 HDMI 接口；采用 1080P 高清摄像头，支持 IR+TOF 人脸识别、人走自动锁屏、开盖自动开机解锁等功能。

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关键词：​联想小新16

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