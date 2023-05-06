炬芯科技推出“光能量收集”遥控器方案：无需电池，支持蓝牙语音

IT之家 5 月 6 日消息，炬芯科技现已推出无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案。官方称，该方案可以充分利用环境中的光能资源，无需外部电源或电池。

据介绍，基于炬芯科技 ATB1113 平台的无电池光能量收集蓝牙语音遥控器方案，采用薄膜或者非晶硅太阳能 PV Cell，能回收环境中的光能量储存在超级电容中，真正实现无电池操作，无需人为充电，使用过程免维护。同时 ATB1113 低于 100nA 的超低漏电休眠功耗赋能无电池方案，让整机无惧长期货运挑战，使用 50F 以下小容量电容能支持长达 1 年以上的货架周期，充分应对出货海外的运输和库存难题。

IT之家附炬芯 ATB1113 无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案介绍：

1、超长待机，1/3 主流厂商平均功耗

ATB1113 无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案，低功耗表现卓越，待机模式功耗低于 100nA，Bluetooth LE 在 TX Power 设定于 6dBm 时保持连接功耗接近 15μA ，语音传输 < 3mA，每天的电池端耗电量低至 0.168 mAH@3V，远领先于业界水平。整机开封使用后，在没有任何环境光充电的前提下，支持 1 周以上的全功能使用时间，50 天以上待机时间。

2、超低待机功耗 100nA，货架期＞1 年

基于炬芯 ®ATB1113 Bluetooth LE 无线连接 SoC 芯片平台，秉承炬芯科技低功耗设计技术，待机模式功耗低于 100nA。在使用推荐的 50F 超级电容储能时，可实现长达 1 年以上货架期。

3、动态充电状态检测和休眠控制算法实现免 USB 补电

光能量回收遥控器在实际使用中会受到用户摆放位置影响，当用户将遥控器完全放置在无任何光线的抽屉或者其它 24 小时全黑环境时，普通解决方案因为待机原因，储存的能量会缓慢流失，持续时间一长会导致系统低电。ATB1113 内部集成超低耗电模拟比较器，在充分使用超级电容全部容量的同时，无需任何外围电路即可有效管理能量回收 PMU 工作状态， 在检测到系统连续运行在全黑环境时，系统自动进入节电状态，将整机耗电控制到 100nA 以下。

4、可实现超薄设计＜7mm

传统遥控器使用电池作为能源来源，电池的容量和类型会对遥控器的厚度产生影响。在参考设计中，使用推荐的超级电容储能，遥控器整机厚度可低至 7mm 以下。