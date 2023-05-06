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先马大境界新款海景房机箱开启预售：双面玻璃 / 支持背插式主板，539 元

2023/5/6 20:37:08 来源：IT之家 作者：渊博（实习） 责编：渊博
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IT之家 5 月 6 日消息，先马近日推出了新款大境界海景房机箱，并同步开启预售，定价 599 元。需要注意的是，IT之家查看商品购买页面时发现，预售期间支付定金 10 元可享尾款立减 60 元的优惠，到手价 539 元。

具体来看，先马大境界新款海景房机箱整体尺寸为 (L) 461mm*(W) 235mm*(H) 505mm，支持 M-ATX、ITX、ATX 三款常规规格的主板以及背插式主板。

机箱外观方面，这款机箱采用可拆卸式立柱设计，可提供 270° 超白玻全透视野，配合灯光效果可塑造强烈的电竞氛围感。机箱采用卡扣式结构，面板、顶板、侧板都支持免螺丝快拆，带来顺畅的装机体验。接口方面，机箱拥有两个 USB3.0 接口，一个二合一的音频接口以及一个 TYPE-C 接口，同时机箱的 I / O 部件可以调整到侧面板或前面板。

此外，新品还配备了 7*PCI 卡槽，兼容 40 系显卡，显卡限长 430mm。顶部 / 背部 / 正面都支持安装 3-12cm / 2*14cm 风扇，冷排则支持 120/240/280/360 规格的冷排。机箱主机板背面拥有一个 2.5 英寸的 SSD 硬盘位，机箱底板拥有一个 3.5 英寸 HDD 硬盘位，底板还带有磁吸防尘网。

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关键词：先马

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