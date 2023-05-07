天舟六号船箭组合体今天垂直转运进发射区，准备开启中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务

IT之家 5 月 7 日消息，天舟六号货运飞船五月上中旬（根据此前预测可能是 5 月 10 日下午）发射，为我国空间站投送 70 公斤水果“快递”。这将是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务。

今天，天舟六号船箭组合体进行转运，组合体将以垂直转运的方式进入发射区。IT之家提醒，央视新闻等平台现已开启直播，感兴趣的用户可以去看一下。

资料显示，天舟六号货运飞船长度为 10.6 米、总重 13.5 吨。其整体由两部分构成，下部为推进舱，上部为货物舱，载货量达 7.4 吨，是目前世界上运货能力最强的货运飞船之一。

据介绍，天舟六号此次运送的物资种类主要包括服装、食品、饮用水等，其中新鲜水果的重量约 70 公斤，是天舟五号携带水果重量的约两倍，这些水果将同时保障神舟十五号和神舟十六号航天员乘组的食用需求。

除了航天员日常需要用到的物资，这次天舟六号的货物清单里增加了一组电推进氙气瓶，它可以作为空间站燃料推进剂的备份，为空间站日常维持轨道、调整姿态所用的电推进器补充工质，有效节省空间站推进剂消耗。

根据IT之家此前报道，执行天舟六号飞行任务的长征七号遥七运载火箭已于 4 月 13 日安全运抵文昌航天发射场，后续将与先期已运抵的天舟六号货运飞船一起开展发射场区总装和测试工作。

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