上海烛龙首款手游《白荆回廊》实机 PV 发布，测试招募现已开启

IT之家 5 月 7 日消息，在 WeGame2023 游戏之夜活动上，官方公布了古剑奇谭系列研发团队，网元圣唐旗下上海烛龙全新力作 ——《白荆回廊》的预告片，同时宣布开放预约。官方现放出了这款游戏的实机 PV，同时宣布「巡声测试」正式开启招募！

此次测试为限号计费删档测试，仅支持安卓 / PC 平台，截止时间为 5 月 16 日 23:59。测试结束后会进行删档，不再保留游戏数据。「巡声测试」招募仅针对已满 18 周岁的用户，登录时会进行实名与未成年验证。

配置要求

安卓推荐配置：

操作系统：Android 9.0 及以上

处理器：骁龙 855 / 骁龙 778G / 天玑 1000 / 麒麟 990 / Exynos 9820 及以上 CPU 机型

内存：6 GB RAM

存储空间：16GB

PC 推荐配置：

操作系统：Windows 10 64bit

处理器：Intel Core i7 或同等处理器

内存：16 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 及更高配置

DirectX 版本：11 存储空间：30GB

IT之家提醒，《白荆回廊》账号数据为全端全渠道互通，玩家在本次测试充值后，可在公测后于任意渠道领取充值返利。（例：玩家 A 的账号于本次巡声测试通过安卓端进行付费充值，公测后该玩家的账号在 IOS 端进行游玩也可领取巡声测试充值返利。）

开发者寄言： 这里是上海烛龙《白荆回廊》制作组！ 在《古剑奇谭》系列的早期尝试中，我们曾对所创造的角色进行多重风格的造型设定尝试，而这也成为《白荆回廊》庞大世界观构思的起点。在此基础上，我们进一步明确了构建多维宇宙世界观的设想，每个世界都拥有着截然不同的设定，以及独属于他们自己的文化背景和历史。最终我们选择了近未来都市为主要背景舞台，同时加入多个不同主题的多元宇宙概念，丰富美术的多样性表达。在这里，古剑角色也将拥有全新的身份和经历，展开全新的故事。 《白荆回廊》是上海烛龙自研的首款通过虚幻引擎开发、立足于全新多元宇宙世界观的即时多维战斗 RPG。游戏具有独特的战斗系统与成长玩法，你可以通过收集角色，研究策略，在游戏中与众多“异世来客”携手抵御前所未见的风险，去探寻引发动荡的缘由。 在游戏过程中，你可以根据自己的喜好，参照同调者的特性去集结自己的战斗小队，灵活调遣同调者在各种环境中与形形色色的敌人战斗，运用同调者的技能与环境互动，针对敌人弱点出击，击溃敌人，策略至上。 而美术方面，我们采用风格化的渲染方式，力图展现更真实的场景与角色互动，这是我们从没有尝试过的方向，也是不小的挑战。 希望无论是似曾相识的古剑人物，还是《白荆回廊》的全新角色，都能以这样的方式最大程度地展现角色的性格和魅力。

《白荆回廊》是一款异世交汇即时多维战斗 RPG 游戏，现已开放预约，并且在未来将支持端手互通。

据介绍，这款游戏采用虚幻引擎开发，玩家作为“白荆科技”的最高执行官，与众多“异世来客”相遇，携手抵御前所未见的风险，去探寻引发动荡的缘由。

据介绍，该游戏融合《古剑奇谭》世界观打造，会有古剑历代角色，在平行世界加入。