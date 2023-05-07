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上海烛龙首款手游《白荆回廊》实机 PV 发布，测试招募现已开启

2023/5/7 9:17:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 7 日消息，在 WeGame2023 游戏之夜活动上，官方公布了古剑奇谭系列研发团队，网元圣唐旗下上海烛龙全新力作 ——《白荆回廊》的预告片，同时宣布开放预约。官方现放出了这款游戏的实机 PV，同时宣布「巡声测试」正式开启招募

此次测试为限号计费删档测试，仅支持安卓 / PC 平台，截止时间为 5 月 16 日 23:59。测试结束后会进行删档，不再保留游戏数据。「巡声测试」招募仅针对已满 18 周岁的用户，登录时会进行实名与未成年验证。

配置要求

安卓推荐配置：

  • 操作系统：Android 9.0 及以上

  • 处理器：骁龙 855 / 骁龙 778G / 天玑 1000 / 麒麟 990 / Exynos 9820 及以上 CPU 机型

  • 内存：6 GB RAM

  • 存储空间：16GB

PC 推荐配置：

  • 操作系统：Windows 10 64bit

  • 处理器：Intel Core i7 或同等处理器

  • 内存：16 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 及更高配置

  • DirectX 版本：11 存储空间：30GB

IT之家提醒，《白荆回廊》账号数据为全端全渠道互通，玩家在本次测试充值后，可在公测后于任意渠道领取充值返利。（例：玩家 A 的账号于本次巡声测试通过安卓端进行付费充值，公测后该玩家的账号在 IOS 端进行游玩也可领取巡声测试充值返利。）

开发者寄言：

这里是上海烛龙《白荆回廊》制作组！ 在《古剑奇谭》系列的早期尝试中，我们曾对所创造的角色进行多重风格的造型设定尝试，而这也成为《白荆回廊》庞大世界观构思的起点。在此基础上，我们进一步明确了构建多维宇宙世界观的设想，每个世界都拥有着截然不同的设定，以及独属于他们自己的文化背景和历史。最终我们选择了近未来都市为主要背景舞台，同时加入多个不同主题的多元宇宙概念，丰富美术的多样性表达。在这里，古剑角色也将拥有全新的身份和经历，展开全新的故事。 《白荆回廊》是上海烛龙自研的首款通过虚幻引擎开发、立足于全新多元宇宙世界观的即时多维战斗 RPG。游戏具有独特的战斗系统与成长玩法，你可以通过收集角色，研究策略，在游戏中与众多“异世来客”携手抵御前所未见的风险，去探寻引发动荡的缘由。 在游戏过程中，你可以根据自己的喜好，参照同调者的特性去集结自己的战斗小队，灵活调遣同调者在各种环境中与形形色色的敌人战斗，运用同调者的技能与环境互动，针对敌人弱点出击，击溃敌人，策略至上。 而美术方面，我们采用风格化的渲染方式，力图展现更真实的场景与角色互动，这是我们从没有尝试过的方向，也是不小的挑战。 希望无论是似曾相识的古剑人物，还是《白荆回廊》的全新角色，都能以这样的方式最大程度地展现角色的性格和魅力。

《白荆回廊》是一款异世交汇即时多维战斗 RPG 游戏，现已开放预约，并且在未来将支持端手互通。

据介绍，这款游戏采用虚幻引擎开发，玩家作为“白荆科技”的最高执行官，与众多“异世来客”相遇，携手抵御前所未见的风险，去探寻引发动荡的缘由。

据介绍，该游戏融合《古剑奇谭》世界观打造，会有古剑历代角色，在平行世界加入。

游戏简介

于世界交点之处，逢似曾相识之人。 欢迎来到 ——“森罗”。 森罗历 1116 年 4 月 1 日 13 时 46 分，海临城北区上空出现巨大空洞，一个破碎的世界砸落，世界纷纷交汇于此…… 不久后，带有未知能量的结晶体自废墟中析出。在此后的研究中，发现了受该未知晶体影响而觉醒特殊能力的群体，他们被称为 ——“同调者”。

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关键词：白荆回廊

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