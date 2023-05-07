鸿蒙 3.0 正式版，华为 nova 4、荣耀 20 / Pro 等机型开启 HarmonyOS 3 不限量升级

IT之家 5 月 7 日消息，华为 nova 4、nova 4e、nova 5、nova 5i / Pro、nova 5z、nova 6 SE、麦芒 9 5G、麦芒 8、畅享 9S、畅享 Z 5G、畅享 20 / Pro 5G、畅享 20 Plus 5G、畅享 10 Plus、畅享 10S、畅享 9S、MatePad 5G 10.4 英寸、MatePad 10.4 英寸、荣耀 20 / Pro、荣耀 V20 / MOSCHINO 联名款、荣耀 Magic 2、荣耀 Play4 等机型现已开启鸿蒙3.0 正式版升级。

报名路径（手机端）：

1、“服务 App - 首页 - 升级尝鲜 -（HarmonyOS 3 尝鲜）立即查看-（多设备尝鲜）升级尝鲜”；

2、“会员中心 App - 首页 - 升级尝鲜 - HarmonyOS 3 升级尝鲜”

IT之家注：HarmonyOS 3.0.0.165 版本即为正式版，由于此前正式版报名未开启，因此未对外体现正式版。各位已经升级的小伙伴可通过设置 - 系统和更新 - 软件更新 - 检查更新去进行验证。

除此之外，荣耀 8X、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 10 青春版、 荣耀 30S、荣耀 20S、荣耀 20i（含荣耀 20i AAPE 联名版） 、荣耀 20 青春版、荣耀 Play3、荣耀 Play4T Pro、荣耀 X10、荣耀 X10 Max、荣耀 30 青春版、荣耀 9X / PRO 等机型也已推送了 HarmonyOS 3 版本 3.0.0.165 公测版。

值得一提的是， 华为 MatePad Pro 11 英寸 2022 款现已开启 HarmonyOS 3.0 版本 Beta 尝鲜招募，首批 2000 人，截止时间为 5 月 17 日 15:00。