2023 Major 将于 5 月 8 日至 21 日在法国巴黎举行，24 支战队争夺《CS:GO》至高荣誉

IT之家 5 月 7 日消息，Valve 宣布 2023 年唯一一届的巴黎 Major 将于 5 月 8 日至 5 月 21 日在法国举行，来自全球三大赛区的 24 支豪强战队云集巴黎，争夺 CSGO 至高无上的荣誉以及 125 万美元总奖金。

传奇组战队：NaVi、9INE、FURIA、fnatic、Heroic、ITB、Vitality、BNE

挑战组战队：Monte、paiN、G2、GL、FORZE、Apeks、NIP、OG

竞争组战队：ENCE、MOUZ、Liquid、Grayhound、coL、TheMongolz、Fluxo、FaZe

【巴黎 Major 赛事阶段】

挑战赛：5 月 8 日-5 月 11 日

传奇赛：5 月 13 日-5 月 16 日

冠军赛：5 月 18 日-5 月 21 日

巴黎 Major 赛制

挑战赛阶段和传奇赛阶段先后有 16 支队伍通过瑞士制决出 8 支队伍晋级下一阶段。瑞士制通俗来说就是 3 胜晋级，3 负淘汰，涉及晋级或淘汰时比赛为 BO3，其余为 BO1。

赛事首轮以队伍的种子顺位决定，排名最高的队伍与排名最低的队伍交手，比如挑战赛首轮挑战组第 1 的 Monte 对阵竞争组第 8 的 FaZe，以此类推。

之后队伍顺位会用到 Buchholz 破同分法 (BU 分) 决定，简单来说，队伍的 BU 分为之前交手的队伍战绩总和。如 RMR 欧洲区 A 组 NaVi 3-0 晋级，NaVi 击败了战绩 3-1 的 ITB，2-4 淘汰的 Falcons 和 3-3 晋级的 FaZe，其 BU 分即为 3-1+2-4+3-3=0 分。

冠军赛则是 BO3 单淘赛制，输一场就出局，最终决出冠军。

巴黎 Major 挑战赛首日比赛日将于 5 月 8 日 17:30 打响，首日将进行两轮共 16 场 BO1 的争夺。首轮赛程如图，两场同开。

据介绍，此次 Major 将是《CS：GO》这款游戏的最后一届 Major 赛事。接下来的 Major 比赛将采用新版本的《CS2》进行比赛，预计于 2024 年 3 月举行。

IT之家注意到，《CS:GO》还宣布“2023 巴黎观众通行证”和“2023 巴黎观众通行证 + 3 枚金币”现已发售，50% 的收益将给予参加 BLAST 巴黎 Major 的选手、战队和组织。

– 购买并激活观众通行证将获得以下权益：

— 可升级的 2023 巴黎赛事挑战币。

— 参与巴黎赛事任务挑战。

— 赛事期间不限量的战队涂鸦。

— Steam.tv 聊天表情。

— 可兑换的 2023 巴黎纪念包。

— 可以购买战队印花胶囊和选手签名胶囊，50% 的收益将给予参加 BLAST 巴黎 Major 的选手、战队和组织。