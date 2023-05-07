悦达起亚 4 月国内外汽车销量 9835 台，同比增长 72.5%

IT之家 5 月 7 日消息，悦达起亚公布 4 月国内外销量为 9835 台，同比增长 72.5%，环比增长 2.4%；今年累计出口销售 14167 台，同比增长 55.8%。从 2023 年起，起亚每年将推出至少一款基于电动车专用 E-GMP 平台开发的纯电动汽车，到 2027 年共计将推出 6 款纯电车型。到 2030 年，实现 EV 车型年销量 18 万辆的目标，销量占比达到 40%。

IT之家从官方获取到，起亚于 2022 年 11 月在中国引入了全球旗舰 SUV—— 狮铂拓界，并在全球高配车型的基础上进行了升级，提供了 1.5T+8AT、2.0T+8AT、2.0L+6AT（HEV）三种黄金动力总成。2023 年上海国际车展上，悦达起亚又上市了起亚全球热销的紧凑级 SUV—— 赛图斯，由狮铂拓界、嘉华、K5、K3 等车型构成起亚在中国的全球车型产品新阵容。

起亚目前已研制了电动车专用的 E-GMP 平台，并发布了多款电动车产品。EV6 作为起亚 E-GMP 平台打造的首款电动车，将于今年 8 月份以进口形式在国内上市销售。今年 11 月份，悦达起亚还将上市一款中型纯电动 SUV EV5。