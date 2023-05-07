江铃汽车一季报：营业收入 75.26 亿元，同比增长 4.06%

IT之家 5 月 7 日消息，江铃汽车发布第一季度财报，该季度营业收入 75.26 亿元，同比增长 4.06%；净利润 1.83 亿元，同比下降 5.79%；扣非净利润 0.09 亿元，同比增长 134.35%；经营活动产生的现金流量净额亏损 7.22 亿元，同比增长 73.19%；总资产 267.32 亿元，同比下降 2.68%。

江铃汽车一季度累计销售 71860 辆整车，同比增长 2.43%，包括 17507 辆轻型客车、16765 辆卡车、12467 辆皮卡、25121 辆 SUV。销售收入 75.26 亿元，同比增长 4.06%。

IT之家附主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：

应收票据比上年末减少 5.93 亿元，下降比例为 79.82%，主要是由于票据 到期承兑。

末应收款项融资比上年末增加 2.44 亿元，增加比例为 64.76%，主要是由于 本期收到的银行承兑票据增加。

其他应收款比上年末减少 3,519 万元，下降比例为 31.69%，主要是收到子 公司股权转让款。

短期借款比上年末增加 6 亿元，增加比例为 54.55%，主要是由于本期短期 银行借款增加。

合同负债比上年末增加 6104 万元，增加比例为 40.14%，主要是由于本期 预收整车、零部件款及保养服务款增加。

经营活动使用的现金流量净额比去年同期下降 19.7 亿元，下降比例为 73.19%，主要是销量增加且收到经销商车款增加及货款支付减少。

投资活动使用的现金流量净额比去年同期上升 1.96 亿元，上升比例为 124.15%，主要是本期购建固定资产支付的现金增加。