土星环正在消失，科学家将使用韦伯太空望远镜寻找原因

IT之家 5 月 7 日消息，土星环是太阳系中最壮观的景象之一，但它们可能不会一直存在。科学家发现，土星环中的冰粒正不断被侵蚀，导致倾盆大雨降落到这颗气态行星上。这种现象已经持续了很久，但科学家还不清楚土星环还能坚持多久。

为了解开土星环的秘密，科学家将利用 NASA 的詹姆斯・韦伯太空望远镜和夏威夷的凯克天文台，对土星进行更仔细的观测。他们将测量土星大气层中氢分子的发射量，以判断土星环中有多少水分被吸收。他们还将探索土星环被侵蚀的原因，目前的理论认为太阳辐射和小行星撞击是罪魁祸首。

土星环是由不计其数的冰粒组成的，围绕着土星形成七个不同的层次。它们距离太阳约 15 亿公里，距离地球约 15 亿公里。科学家对土星环的研究始于 1980 年代，当时发现土星环正在缓慢消失。但是，他们对土星环的起源和寿命还有很多疑问。

有些数据显示，土星环是太阳系形成时就存在的，也就是说它们已经有了 45 亿年的历史。但是，卡西尼号飞船的新数据则表明，土星环可能只有一亿年左右的年龄。科学家希望通过更多的观测和分析，能够揭开这个谜团。

除了土星环之外，太阳系中还有很多值得关注的事情。IT之家注意到，NASA 正在筹备一次火星模拟任务，招募了四名志愿者，在一个封闭的环境中生活一年，以模拟火星上的生活条件。另外，一颗巨大的小行星将在近期掠过地球，距离我们只有月球那么近，但不会对我们造成威胁。