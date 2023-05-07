剑指微软必应聊天，消息称谷歌将用 Magi 聊天机器人改造其搜索引擎

IT之家 5 月 7 日消息，据《华尔街日报》报道，一份谷歌内部的泄露文件显示，谷歌计划用人工智能（AI）改造搜索引擎，让搜索结果更加“个性化”、“多样化”和“视觉化”，这些变化预计将在今年推出。

据报道，谷歌正在开发一个名为 Magi 的 AI 聊天机器人，类似微软的必应聊天（Bing Chat），这个机器人的目的是帮助用户找到他们通过现有的谷歌搜索界面无法获得的结果和答案，谷歌可能会在 2023 年 5 月 10 日的谷歌 IO 大会上发布这个机器人。虽然谷歌已经推出了 Bard 聊天机器人，但还没有将其整合到其他产品中。

除了聊天机器人外，谷歌还打算在标准的链接列表搜索结果中嵌入短视频和社交媒体帖子。这些内容将根据用户的兴趣和偏好进行定制，使搜索更加“个性化”。同时，谷歌也想让搜索更加“视觉化”和“简洁”，提供更多的图像和摘要，让用户一目了然。

此外，谷歌还将提高搜索结果的质量和多样性，避免重复或过时的信息。IT之家注意到，谷歌还将尝试让搜索更加“人性化”，使用自然语言处理技术，让用户可以用自然的方式提问和获得答案。

这些变化表明，谷歌正在努力跟上微软在 AI 方面的进展，以及用户对搜索方式的需求变化。随着 AI 技术的发展，搜索引擎不仅要提供链接，还要提供答案和分析，这对于消费者、搜索引擎和内容提供者来说都意味着巨大的变化。