蔚来 ES6 车型预热：采用双电机四驱系统，零百加速 4.5 秒

IT之家 5 月 8 日消息，全新的蔚来 ES6 已经开始预热了，这款车虽然使用了 ET5 的同款平台，但整体配置要高。这款新车将于 5 月下旬正式上市，号称智能电动全能 SUV。

据介绍，新车采用了自研的双电机四驱系统，其 EDS 电驱系统采用电机、减速器、功率电子单元 PEU 三合一高度集成的模块化设计；前置 150kW + 后置 230kW 电机，百公里加速仅 4.5 秒。

除此之外，新车还采用了自研的 ICC 智能底盘域控制器、整车底盘系统、CDC 动态悬架阻尼系统。

值得一提的是，这款新车还加入了创新的 ISS 智能舒适刹停系统等配置。IT之家注：ISS 智能刹停系统可通过在制动末端自动调节制动力，抑制“刹车点头”的现象，对底盘舒适性、操控性、驾驶性都会带来很大的帮助。

外观方面，全新蔚来 ES6 采用了家族化设计语言，该车配备零重力女王副驾，算力达 1016T，还可选装拖挂套件，将在今年 5 月下旬正式发布，IT之家小伙伴可前往蔚来官网进行预约。

蔚来 ES6 拥有专属外观色“银河紫”，配有 23 个杜比全景声扬声器、201 英寸 AR 大屏，号称配备同级最宽横向乘坐空间，以及同级唯一后排座椅电动角度调节，还有超大可开启天窗、后排座椅放倒等。