今天是 2023 年地球距离太阳最远的一天，我们却在过炎热的夏天

IT之家 7 月 6 日消息，我们知道，地球围绕太阳公转的轨道并不是一个标准的圆，而是一个椭圆，所以在地球围绕太阳公转的过程中，地球与太阳的距离会有时远有时近，其中距离太阳最近的位置被称为“近日点”，最远的位置被称为“远日点”，而今天就是本年度地球距离太阳最远的一天。

今天下午三点零七分，地球位于轨道上距离太阳最远的位置，距离达到了 1.52 亿公里，比 1 月 4 日的近日点多出了近 500 万公里，地球与太阳的距离差异导致地球接收到的太阳辐射能量相差约 7%。

今天地球离太阳最远，但为什么我们却在过炎热的夏天呢？IT之家查询获悉，远日点并不意味着就是地球最冷的一天，或者近日点就是最热的一天。影响地球温度的主要因素是地轴的倾斜角度，它决定了太阳光线在不同季节和不同地区的入射角度和照射时间。在北半球，夏至时太阳光线更直接、更长时间地照射在地面上，因此温度较高；冬至时则相反。而在南半球，情况正好相反。

事实上在北半球，由于陆地面积较大，气候变化较为剧烈，因此夏季更热、冬季更冷。而在南半球，由于海洋面积较大，气候变化较为平缓，因此夏季更凉、冬季更暖。

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