美国 6 月裁员人数降至七个月以来低点，科技公司上半年裁员数同比激增 23 倍

IT之家 7 月 6 日消息，据路透社报道，根据就业公司 Challenger, Gray & Christmas 发布的数据，美国雇主 6 月裁员步伐放缓，裁员人数为 2022 年 10 月以来最低。

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报告显示，6 月美国裁员人数为 40709 人，显著高于去年 6 月的 32517 人，但环比 5 月下降了 49%。1-6 月美国累计裁员 458209 人，同比去年的 133211 人增加了 244%，分析称今年裁员人数大涨主要是因为雇主在为经济衰退的前景“作准备”。

科技行业依然是美国裁员速度最快的行业。报告显示今年上半年美国科技行业的裁员总数为 141516 人，比 2022 年同期的 5769 人增加了 2353%。不过，从环比来看，科技公司裁员速度放缓了近 80%。6 月美国科技公司裁员数为 4685 人，而 5 月为 22887 人。

美国劳工部周五将发布月度失业数据和工资变化，路透社调查的经济学家预测，6 月份美国将增加 22.5 万个就业岗位，低于 5 月份的 33.9 万个就业岗位，失业率将从 3.7% 降至 3.6%。

IT之家此前报道，2023 年以来，全球科技行业已经有超过 21 万名员工被解雇。这一数字远超过了 2022 年的 15.4 万人，而且今年才只过去了半年。

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