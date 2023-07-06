苹果汽车音响系统专利曝光：空间音频、头枕扬声器、手机互联

IT之家 7 月 6 日消息，苹果公司一直在秘密地开发自己的汽车项目，虽然官方并未证实该项目存在，但近日该公司公开了五项与汽车音响系统相关的新专利申请，显示出其在这方面的创新力和野心。

IT之家注意到，这五项专利申请涵盖了从头枕、车门、手机互联到空间音频等多个方面，旨在为苹果汽车的乘客提供最佳的音频体验。

其中一项专利申请描述了如何在头枕中安装扬声器，并根据乘客头部和耳朵的位置调整音频输出，以保证乘客不会因为转头或伸出车窗而错过任何声音。

另一项专利申请则涉及了如何在车门中安装外部扬声器，并考虑了车门开启或关闭时对声音投射的影响。

此外，当用户将便携式电子设备（比如手机）带入车辆时，车辆可以无缝从便携式电子设备接收音频内容，并通过车内的扬声器产生更好的音效。如果有多个乘客同时携带手机，苹果汽车还将提供共享播放等功能，让乘客可以互相分享和控制音频内容。

苹果公司还将把其在空间音频方面的技术应用到汽车中，空间音频是一种可以模拟三维声场的技术，让听众感觉声音是从不同的方向传来的。苹果公司已经在 iPhone 和 Vision Pro 等设备上推出了这项技术，现在其计划为汽车提供群体空间音频。这意味着，苹果汽车将能够根据不同乘客的座位方向和偏好，调整空间音频的方向和效果。这对于自动驾驶汽车来说尤为重要，因为自动驾驶汽车可能会有不同于传统汽车的座位布局，比如让座位面向彼此或者面向中央位置，以便乘客之间交流或互动。

虽然苹果公司仍然没有正式确认其汽车项目的存在，但从这些专利申请中可以看出，苹果公司正在为其汽车打造一套前所未有的音响系统。

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