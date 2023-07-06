宁德时代开发出新型电解质材料，极寒条件下汽车电池充电效率可提高 50%

IT之家 7 月 6 日消息，据路透社报道，宁德时代首席科学家吴凯今日在上海出席一场论坛时表示，该公司已开发出新型电解质材料，可以大幅提高当前锂离子电池的充电效率。

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吴凯介绍，新的电解质在-20℃的极寒条件下可以将充电效率提高 50%，在正常温度下则可以提高 43%。

冬季的天气条件对电动汽车来说是一个不小的挑战，因为寒冷会减缓电解质溶液内部的反应速度，而电解质溶液会在电池的两个电极之间传递电荷。在寒冷的条件下，电池还必须进行额外的工作来加热电动汽车，这进一步拖累了续航里程。

吴凯表示，宁德时代今年将能够量产充电 10 分钟续航 400 公里的电池。同时他还称宁德时代的下一个目标是把续航 400 公里的充电时间缩短到五到七分钟。

IT之家此前报道，丰田上月表示，已经克服了固态电池的耐用性问题，最快将于 2027 年将其投入生产。对此，吴凯表示他对固态电池已经具备大规模生产条件和降低成本能力的说法表示怀疑。

吴凯指出：“我可以肯定的是，目前业内还没有一家公司能够量产固态电池。他们声称能降成本减半，这非常令人兴奋，而且会非常具有颠覆性，但我想知道他们所比较的基础是什么。”

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