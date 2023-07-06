分析人士：Meta 的 Threads 对马斯克的 Twitter 构成了真正威胁

IT之家 7 月 6 日消息，据路透社报道，社交媒体巨头 Meta（原 Facebook）近日推出了一款类似于 Twitter 的应用 ——Threads，引发业界和用户的关注。分析人士和行业专家认为，Threads 凭借其与 Instagram 的紧密联系、与 Twitter 的相似界面以及 Meta 的广告优势，很快就能成为马斯克旗下 Twitter 的重大威胁。

Threads 被称为“Twitter 杀手”，在上线后的七个小时内就吸引了 1000 万用户注册，金・卡戴珊、戈登・拉姆齐等众多名人也纷纷加入。Meta 的股价在周四盘前交易中上涨了 1%，在 Threads 发布前一天已经上涨了 3%。

查普曼大学营销学教授尼克拉斯・米尔说：“无论是否有意，Meta 推出 Threads 的时机恰到好处，让它有了一个颠覆 Twitter 的机会。”他指的是 Twitter 近日限制用户阅读推文的数量，“Threads 基于 Instagram 平台，拥有庞大的用户群，如果用户接受 Threads，广告商也会紧随其后。”

虽然 Threads 是一个独立的应用，但用户可以使用 Instagram 的账号登录，这使得 Instagram 每月超过 20 亿的活跃用户可以轻松使用该应用。相比之下，Twitter 在 2022 年 5 月时只有 2.29 亿月活跃用户，这是马斯克收购该社交平台前发表的一份声明中提到的数据。另一个类似于 Twitter 的应用是 Mastodon，根据其网站显示，每月活跃用户仅为 170 万。

一些分析人士认为，Threads 让人想起了 Meta 在 Instagram 上成功整合了 Snapchat 和 TikTok 等平台的核心功能，比如 Stories 和 Reels。至少有四家券商提高了对 Meta 的股价目标，而其股价今年已经翻了一番。

互动投资者投资负责人维多利亚・施奥勒说：“毫无疑问，路上会有坎坷，但如果 Threads 像其初始注册数量所显示的那样成功，它可能会对 Meta 的股价起到支撑作用。”

Threads 目前已经在 100 多个国家上线，是苹果美国 App Store 中排名第一的免费应用，而 Twitter 排名第 26。Threads 也成为了 Twitter 上的热门话题，许多用户在该平台上分享了他们在竞争对手应用上的个人页面链接。扎克伯格今日也在 Twitter 上发了一条推文，这是他自 2012 年以来首次在 Twitter 上发帖。

不过，Threads 缺乏 Twitter 所具备的一些功能。Threads 没有话题标签和关键词搜索功能，这意味着用户无法像在 Twitter 上那样关注实时事件。Threads 还没有直接发消息的功能，也没有桌面版本，而某些用户（如商业组织）非常依赖这些功能。而且现在 Threads 不能显示只包含自己关注的人的消息流。

总体而言，分析人士对这个强有力的 Twitter 竞争者表示赞许，而 Twitter 自从去年被马斯克以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3190 亿元人民币）收购后，就一直受到他的一些突发决定影响。

扎克伯格在 Threads 上说：“应该有一个拥有 10 亿以上用户的公共对话应用。Twitter 有机会做到这一点，但没有做好。希望我们能做到。”

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