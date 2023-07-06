realme 在印度推出 Narzo 60/Pro系列手机，后者配 1TB 存储 + 1 亿像素摄像头

IT之家 7 月 6 日消息，realme 今日在印度发布了最新的 Narzo 60 系列手机，包括 Narzo 60 和 Narzo 60 Pro 两款进行。其中 Narzo 60 Pro 与最近推出的 realme 11 Pro 几乎相同，唯一的区别是增加了一种 1TB 存储空间的版本，配备 12GB 内存，而 Narzo 60 则是专为印度市场设计的 realme 11 的重命名版本。

Narzo 60

Narzo 60 Pro

Narzo 60 Pro 拥有一块 6.7 英寸的曲面 AMOLED 屏幕，分辨率为 FHD+，刷新率高达 120Hz。而 Narzo 60 则配备了一块 6.43 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率也是 FHD+，但刷新率降低为 90Hz。两款手机都搭载了联发科的芯片，Narzo 60 Pro 采用了天玑 7050，而 Narzo 60 则采用了天玑 6020。两款手机在存储容量上有明显的差异，Narzo 60 Pro 的一大亮点是提供了 1TB 的存储选项，配备 12GB 的运行内存。

在摄像头方面，Narzo 60 Pro 配备了一颗 100MP 的主摄像头，光圈为 f / 1.75，镜头为 26mm，并支持光学防抖，还辅以一颗 2MP 微距摄像头。而 Narzo 60 则只有一颗 64MP 的主摄像头和一颗 2MP 的景深摄像头。

两款手机都运行基于 Android 13 的 realme UI 4.0 系统，并且都内置 5000mAh 的电池。不过，Narzo 60 Pro 支持最高 67W 的快充，而非 Pro 版只有 33W。

这两款手机有火星橙和宇宙黑两种颜色可选，已在印度开启预售，正式开售日期定在 7 月 15 日，IT之家附售价如下：

Narzo 60

8/128GB：17999 印度卢比（当前约 1584 元人民币）

8/256GB：19999 印度卢比（当前约 1760 元人民币）

Nazro 60 Pro

8/128GB：23999 印度卢比（当前约 2112 元人民币）

12/256GB：26999 印度卢比（当前约 2376 元人民币）

12/1TB：29999 印度卢比（当前约 2640 元人民币）

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