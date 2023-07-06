用户反映微软 Edge 浏览器未经允许强制安装 Google Docs Offline 扩展

IT之家 7 月 6 日消息，根据一些用户的反馈，微软 Edge 浏览器会在没有得到用户的许可或进行通知的情况下，自动安装谷歌文档离线（Google Docs Offline）扩展程序，这个扩展程序可以让用户在没有网络的情况下创建和编辑谷歌文档。

据观察，这个扩展程序会出现在不同的 Edge 版本中，不仅仅是 Canary 和 Dev 版，稳定版中也有。虽然这个扩展程序默认是关闭的，但 Deskmodder 网站报道说，他们的电脑上的 Edge 浏览器提示要“修复”Google Docs Offline，并且没有得到许可就启用了它。

Google Docs Offline 是 Chrome 浏览器的一部分，因此一种理论是该扩展程序由于错误或错误而进入了 Microsoft Edge（Chrome 和 Edge 都是基于 Chromium 的浏览器），但 Google Docs Offline 插件有一个明显的“由微软 Edge 安装”的标志，表明这种行为并非无意或错误。此外，点击“i”按钮会显示 Edge 将打开扩展程序以“优化您的体验”。

值得一提的是，IT之家注意到微软 Edge 本身内置 Office Online 的快捷方式和侧边栏按钮。

不管这是不是一个错误，都会引发 Edge 用户的不满。Edge 浏览器在 2019 年推出时，主要卖点就是给用户提供一个现代化的、没有谷歌和各种臃肿内容的基于 Chromium 的浏览器。但时至 2023 年，微软 Edge 已经充满各种功能、无法停止的烦人提示、不尊重用户的做法和类似广告软件的行为。

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