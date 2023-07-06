《铁血联盟 3》《遗迹 2》等新作即将支持英伟达 DLSS 2

IT之家 7 月 6 日消息，据英伟达消息，以下三款大作即将发售，支持 DLSS 2 技术。

7 月 13 日，《遗言: 高人之序》（Testament：The Order of High-Human）发布，并支持 DLSS 2；

7 月 14 日，《铁血联盟 3》（Jagged Alliance 3）发布，并支持 DLSS 2；

7 月 25 日，《遗迹 2》（Remnant II）发布，并支持 DLSS 2。

IT之家附三款游戏简介：

由 Fairyship Games 推出的 《遗言：高人之序 (Testament: The Order of High Human)》 是一款单人的第一人称动作冒险游戏，带有 RPG 和 Metroidvania 元素，设定在一个末世的奇幻世界。它提供了不同可能性的混合战斗，以及剑、法术和弓的组合，同时又有丰富的平台和拼图。

由 Haemimont Games 开发并由 THQ Nordic 发行的《铁血联盟 3 (Jagged Alliance 3)》重拾该系列游戏风格。借助最新技术和功能以提升游戏品质，带来引人入胜的回合制战斗，与朋友一同感受战役的酣畅淋漓。

Gunfire Games 开发的《遗迹 2 (Remnant II)》是畅销游戏“遗迹：灰烬重生 (Remnant: From the Ashes)”的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。

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