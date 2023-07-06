奔驰正在车辆生产中测试 ChatGPT，进行质量管理和流程优化等活动

IT之家 7 月 6 日消息，梅赛德斯-奔驰在官网发布公告称，该公司正在车辆生产中测试 ChatGPT，以加速这一智能工具在 MO360 数字生产生态系统中的使用，该系统于 2020 年首次推出。ChatGPT 将作为一个通用的、基于语音的界面支持生产员工，支持他们进行质量管理和流程优化等活动。

图源：奔驰官网

据悉，梅赛德斯-奔驰正在通过 Azure OpenAI 服务集成 ChatGPT，利用微软云和人工智能平台的企业级功能。

梅赛德斯-奔驰集团股份公司管理委员会成员、负责生产和供应链管理的 Jörg Burzer 表示：“通过微软使用 ChatGPT 作为 MO360 数字生态系统的一部分，这是数字化如何让梅赛德斯-奔驰的生产变得更加高效的另一个例子。通过新的数字工具，员工能够进一步以可持续的方式优化生产流程和质量管理。经过成功的试点阶段后，ChatGPT 将在整个梅赛德斯-奔驰全球生产网络中使用。”

奔驰称，自动化分析工具可实现来自开发、客户体验和生产的质量数据的智能联网，可以尽快识别和分析潜在的故障。ChatGPT 还可以支持梅赛德斯-奔驰质量工程师通过聚类数据识别故障。例如，在 ChatGPT 的帮助下，员工可以显着简化生产相关数据和质量管理的复杂评估和演示。

IT之家此前报道，奔驰已于于 6 月 16 日开始测试计划，美国司机将可以在部分豪华车型中使用 ChatGPT 聊天机器人。该公司表示，ChatGPT 与大约 90 万辆搭载 MBUX 智能人机交互系统的汽车兼容，车主可通过梅赛德斯应用或语音命令选择加入该测试计划，并通过无线方式下载 ChatGPT 功能。该测试将持续三个月，在此期间，梅赛德斯将了解车主如何使用该技术。

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