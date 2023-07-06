微星新款 RTX 4060 Ti 16GB 大显存版本显卡曝光：白色外观、三风扇

IT之家 7 月 6 日消息，“hongxing2020”现已曝光微星 RTX 4060Ti GAMING X SLIM WHITE 16G 显卡外观。据最新爆料，RTX 4060 Ti 16G 型号将在 7 月 18 日上架。

鉴于微星此前将白色版魔龙显卡称为“白龙”，又将 SLIM 版的魔龙称为“小魔龙”，那这款白色版的 RTX 4060 Ti SLIM 应该称为“小白龙”。

据IT之家此前报道，英伟达已在今年 5 月宣布 RTX 4060 Ti 16G 售价 3899 元起。

英伟达 RTX 4060 Ti 显卡 8G 与 16G 版游戏性能基本相同，16G 版本更适用于专业应用。

官方称，大多数游戏中，两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti（8GB 和 16GB）都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时，游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存，一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳，而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。

除了游戏之外，GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如，在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴，或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。

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