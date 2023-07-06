报告称太阳能发电板也存在安全漏洞，可被黑客用于网络攻击

IT之家 7 月 6 日消息，美国网络安全公司派拓网络（Palo Alto Networks）近日发布报告称，该公司在日本智能太阳能发电板生产商 Contec 的产品固件中发现了一个严重的安全漏洞，可被黑客用于网络攻击。

▲ 图源 Pexels

根据 Contec 的官网信息，这些太阳能发电板已经被安装于大约 30000 个地点。这些面板隶属于 Contec 旗下的 SolarView 系统，该系统可以对太阳能发电站进行主动监控，因而每块太阳能发电板都是名副其实的物联网设备。

此次发现的漏洞和其他 20 多个漏洞一起构成了派拓网络所描述的 Mirai 僵尸网络的变体。Mirai 僵尸网络最早被发现于 2016 年，由于物联网设备的兴起，这个网络带来了充分的破坏潜力，且至今依然没有放缓的迹象。

IT之家查阅派拓网络报告发现，除了 Contec，其他存在漏洞的物联网设备还涉及 TP-Link、网件（Netgear）、联发科、腾达等众多知名厂商，从路由器到闭路电视摄影机，再到太阳能电池板，各种物联网设备都存在安全隐患。

派拓网络还表示，由于物联网设备的固件更新频率低，且用户主动更新意愿较低，因此不少设备可能还在运行多年前的老固件，这将进一步增加物联网设备遭遇网络攻击的风险。

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