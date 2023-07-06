摆脱 Argo AI 阴影，大众汽车将于本月开始在美国测试其自动驾驶 ID Buzz

IT之家 7 月 6 日消息，大众汽车宣布，将在美国开始测试自动驾驶版本的 ID Buzz 电动微型巴士。这些无人驾驶的车辆将于本月底在得克萨斯州的奥斯汀市公路上进行测试。

这是继大众汽车和福特撤回对自动驾驶初创公司 Argo AI 的资金支持后，大众汽车的最新举措。Argo AI 原本计划在美国和欧洲推出无人出租车服务，但由于资金缺乏而关闭，并给自动驾驶汽车行业蒙上了一层阴影，该行业十多年来一直在努力建立无人驾驶汽车的商业模式。

大众汽车的自动驾驶 ID Buzz 原本打算使用 Argo AI 的技术，但现在该公司正在与其合作伙伴 Mobileye 一起开发内部硬件和软件。该计划是在未来三年内，在奥斯汀市以及其他四个美国城市测试这些车辆，并在 2026 年推出无人出租车服务，针对美国市场的三排座 ID Buzz 将于 2024 年上市。

作为该计划的一部分，大众汽车正在创建一个新的子公司 —— 大众汽车 ADMT，在奥斯汀市和加利福尼亚州的贝尔蒙特市设有办事处，这个新部门将由 Argo AI 关闭后留下的前员工组成。大众汽车还表示，配备车队管理和“远程指导解决方案”的自动 ID Buzz 车辆也将出售给“移动和运输领域的其他领先公司”。

这是大众汽车第二次成立新的子公司来应对自动驾驶挑战，该公司一直在德国测试其自动驾驶 ID Buzz，并计划在 2025 年推出商业无人出租车和送货服务。大众汽车表示，将把这些车辆作为其子公司 Moia 的共享出行车队投入使用。大众汽车的自动驾驶软件由另一个子公司 Cariad 开发，该公司在过去一年中经历了多次领导层变动。

首批 10 辆 ID Buzz 将配备由 Mobileye 开发的自动驾驶软件，以及像摄像头、雷达和激光雷达等传感器。每辆车还将有一个经过培训的安全司机坐在驾驶位，以监控其操作并在遇到无法应对的情况时接管控制。

大众汽车多年来一直涉足自动驾驶领域，但并非没有挫折。2019 年，大众汽车终止了与 Aurora Innovation 的合作关系，Aurora Innovation 是一家由前谷歌自动驾驶负责人 Chris Urmson 创立的自动驾驶初创公司。Argo AI 则是由另一位前谷歌自动驾驶团队成员 Bryan Salesky 联合创立的。

IT之家注意到，大众汽车的一些竞争对手已经遥遥领先，包括通用汽车的 Cruise 和现代汽车的 Motional。这两家公司已经在美国开展了初步的商业无人出租车服务，并计划扩展到新的市场。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。