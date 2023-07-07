苹果升级 Shazam，可识别 TikTok、Instagram、YouTube 中的歌曲

IT之家 7 月 7 日消息，苹果公司近日升级了 Shazam 听歌识曲功能，帮助用户查找和标记在其它应用中发现的歌曲。

苹果表示 Shazam 现支持识别 TikTok、YouTube 和 Instagram 等应用中正在播放的背景音乐。

在 Shazam 版本更新中，苹果表示用户只需要打开 Shazam，点击蓝色按钮，然后切换回您正在使用的应用程序即可。

新版 Shazam 不仅可以识别其它应用中正在播放的歌曲，还可以标记该歌曲，自动添加到 Shazam 播放列表中。

苹果公司于 2018 年收购了 Shazam，并将其整合到了 iOS、macOS 和 watchOS 等系统中。目前，Shazam 拥有超过 2 亿个月活跃用户，是全球最受欢迎的音乐识别服务之一。

IT之家在此附上官方更新日志如下：

15.36：

现在，你可以识别《TikTok》《Instagram》和《YouTube》这些 App 中的歌曲了！

只要打开《Shazam》轻点蓝色按钮，然后切换回你正在使用的 App 即可。

通过《Shazam》的“设置” >“iCloud 同步”来开启 iCloud 同步，可以确保识别记录安全，并与控制中心中的“音乐识别”保持同步。

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