科技昨夜今晨 0707：消息称苹果推迟至 2025 年发布 iPhone SE 4、ASML 称没有面向中国市场推出特别版的光刻机、《永劫无间》将转为免费游戏

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 7 日，星期五，今日迎来小暑节气，觅一方清凉，守一寸光阴，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、网易买断制动作网游《永劫无间》官宣 7 月 14 日起转为免费游戏

7 月 6 日网易旗下武侠冒险类游戏《 永劫无间 》在二周年发布会上官宣，自 7 月 14 日起，游戏将由原本的买断制将转为免费游戏，并于同日登陆 PS5 平台。>> 查看详情

2、华为轮值董事长胡厚崑：盘古大模型 3.0 于 7 月 7 日发布

此前市场有消息称华为大模型“盘古 Chat”已申请相关商标，将于 7 月 7 日发布，而华为官方表示不会有“盘古 Chat”此类命名。华为轮值董事长胡厚崑出席参加了 7 月 6 日 2023 世界人工智能大会开幕式并发了表演讲。他表示：华为将在 7 月 7 日的华为云开发者大会上推出盘古大模型 3.0。>> 查看详情

3、消息称苹果推迟至 2025 年发布 iPhone SE 4

最新报告显示，苹果已将 iPhone SE 4 量产时间推迟到 2025 年。包括郭明錤、Jeff Pu 和 Blayne Curtis 等诸多消息源，此前均表示苹果会在 2025 年推出 iPhone SE 4。>> 查看详情

4、Meta 正式推出 Twitter 替代品“Threads”

Meta 现已提前推出了对标 twitter 的社交应用 ——Threads。这款应用目前没有看到任何广告，而且还可以让用户关联 Instagram 并保留其粉丝和用户名。>> 查看详情

5、微软 Xbox Games Pass 订阅涨价

微软此前宣布从美国时间 7 月 6 日起（北京时间 7 月 6 日 15:00），微软的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 和 Xbox Game Pass Ultimate 将进行涨价。在涨价之后，Xbox Game Pass Ultimate 每月的价格将从 $14.99 涨到 $16.99（约 123.12 元人民币），Xbox Game Pass for Console 每月的价格将从 $9.99 涨到 $10.99（约 79.64 元人民币），微软没有改变 PC Game Pass 的价格。>> 查看详情

6、腾讯会议限制免费会议数，跨 App 加入会议改为付费功能

腾讯会议宣布，自 2023 年 7 月 6 日起，部分功能将逐步进行调整，用户需提前做好规划。

未购买企业版的用户，在同一时间内，企业最多可同时进行 5 场会议。

跨 App (应用) 加入会议将调整为付费功能。>> 查看详情

7、ASML 回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机

针对有媒体报道 ASML 试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版 DUV 光刻机事宜，7 月 6 日午后，ASML 回应称：一直以来 ASML 都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。>> 查看详情

8、消息称特斯拉上海超级工厂裁员，电池一期砍掉 50%

据报道，特斯拉上海工厂开始对电池组装相关的员工进行裁员。这次裁员主要涉及电池组装一期的员工，超 50% 员工将被裁。其中大部分是协商赔偿被裁员，少部分人转岗，而电池组装一期的设备也将被拆除或转移。

从内部员工透露的数字看，特斯拉此次给到的裁员补偿一般为 N+3，也有表示为 N+2 或者 N+1+1（即工作年限的月份数 + 1 倍月薪，再加 1 万元）。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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